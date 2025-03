Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'envoyé de l'UE pour la Corne de l'Afrique

Port Soudan ; — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef et l'envoyé spécial de l'Union européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique ont discuté des relations entre le Soudan et l'UE ainsi que de la volonté des institutions de l'UE de coopérer avec le Soudan d'une manière qui contribue à la réalisation de la stabilité et du développement.

Cette déclaration a été faite jeudi lors de la réception par le ministre des Affaires étrangères de Mme Anita Weber, envoyée spéciale de l'UE pour la Corne de l'Afrique, au début de sa visite de trois jours au Soudan.

Le ministre des Affaires étrangères a salué les opportunités de coopération entre les deux parties, ainsi que la déclaration de l'Union européenne soutenant l'unité et la stabilité du Soudan et rejetant toute tentative de formation d'un gouvernement parallèle. Son Excellence a également expliqué l'évolution de la situation au Soudan et les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour mettre fin à la guerre et instaurer la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Le ministre a également évoqué l'évolution du processus politique au Soudan et les consultations qui ont commencé pour lancer un processus politique soudanais global qui n'exclut personne, et pour former un gouvernement de compétences nationales pour diriger le pays pendant la période de transition, dont le rôle sera axé sur la reconstruction.

Mme Anita Weber a affirmé le soutien total de l'Union européenne à un processus politique global au Soudan, sans exclusion ni discrimination.

Au cours de la réunion, Mme Anita a affirmé l'engagement de l'UE à assurer la sécurité et la stabilité au Soudan, pays clé de la Corne de l'Afrique. La réunion a également abordé les relations entre le Soudan et l'Union européenne, ainsi que la volonté des institutions européennes de coopérer avec le Soudan pour contribuer à la stabilité et au développement du pays.