Gabon: Droit des femmes - Les femmes doivent se former pour parvenir à leur autonomisation

A l'occasion de la Journée internationale des Droits de la Femme célébrée le 8 mars de chaque année, le bureau national de l'AUF-Gabon a organisé récemment une conférence débat au profit des femmes étudiantes des établissements supérieurs de la capitale Gabonaise. Au cours de cette journée, deux thématiques ont ponctuées les échanges de cette journée, "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalités et autonomisation", et "Vers une société inclusive et durable, transformer l'éducation avec l'intelligence artificielle".

Ouvrant les travaux de cet atelier débat sur les droits de la femmes, le Représentant du bureau national AUF-Gabon, Guy Roger Nguema Ndong a dit toute sa gratitude aux panélistes d'avoir accepté de venir partager leurs expériences avec ces femmes étudiantes.

Il était ainsi question pour la première paneliste, Pr. Clotilde Chantale Allela, Maître de conférence CAMES à l'UOB, de rappeler grâce à une approche plutôt afrofeministe à l'ensemble des ces étudiantes et étudiants que les femmes ont des droits tels que celui de s'éduquer, de se former, à la propriété et à l'héritage, d'exister en participant à la vie politique du pays et surtout le droit de s'autonomiser etc." Aux jeunes filles qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire qu'elles ont des droit d'exister. Ces droits se résument en différents domaines. On a parlé de droit politique, des droits de la santé, de droit à l'éducation. Elles doivent 'être protégées. Ce sont des lois qui sont mis en place pour protéger la femme des discriminations qu'elle peut subir, liées au genre, liés à certains facteurs de vulnérabilité, à la classe sociale" a souligné le Pr. Clotilde Chantale Allela.

Pour parler de l'approche afroféministe véhiculée par le Pr. Allela, il s'agit pour les femmes de prendre conscience de sa condition de femme, d'exister et d'être utile à la société. Il faut que ces femmes s'engagent dans la société. Elles doivent avoir des ambitions pour leur avenir, pour leur pays. L'autonomisation qui a été évoquée, c'est la prise en charge de la femme par elle-même. Une femme instruite, et cultiver apporte beaucoup à son pays.

"Notre condition de femme ne nous rend pas la vie facile. Mais ce sont des défis à relever. Je vous ai pris l'exemple de femmes qui ont su concilier engagement administratif et engagement recherches universitaires, le cas de Madame le Doyen, le Pr. Monique Mavoungou, je vous ai pris mon cas, ancienne directrice générale de l'Université des Sciences de l'Organisation (USO) où j'ai exercé pendant 13 ans avec beaucoup d'abnégation où, j'ai essayé d'apporter également à la communauté estudiantine et académique", a-t-elle expliqué.

Pour Claire Naomi Seghe, étudiante à l'Université polytechnique des Sciences Appliquée (UPSA) est sorti de cet échange satisfaite de nouvelles perspectives d'approches de sa vie." Ce que j'ai retenu, premièrement, au niveau de la journée internationale de la femme, j'ai compris que la femme se prioriser en premier, surtout sur ses objectifs, projets. De ne pas se marginaliser au profit d'un autre. Aux jeunes filles de mon âge, je leur dirais de se concentrer sur leurs études. Parce que tu mets ta vie de côté pour une relation ou pour les choix fait par tes parents. Tu ne seras pas épanouie dans le domaine où parce que tu as des idées ailleurs, parce que tu n'as pas pu réaliser ce que tu avais forcement dans la tête", s'est-elle exprimée.

"Au sortir de cette conférence, j'ai retenu un point capital à savoir le fait que la femme ait cette capacité de prendre des décision de manière autonome pour pouvoir excéder dans ses objectifs, pour excéder dans ce qu'elle prévoit de faire pour la suite. C'est-à-dire, ne pas simplement se dire, je suis étudiante en master, je vais faire de la recherche ou de l'Economie. Je peux essayer d'autres rouages, d'autres chemins pour m'amener à être plus autonome, indépendante financièrement, mais aussi psychologiquement", a soutenu Ange Graymelle Biasolo Mabongha de son côté.

Ange Graymelle Biassolo, reconnait qu'au niveau du Gabon, il existe des acquis grâce au travail mené par les femmes qui les ont précédé et au regard de tout ceci, elle se sent rassurer quant à l'avenir. Un travail qui lui permet de penser qu'elle pourra atteindre des hautes sphères demain car au Gabon, les droits de la femme sont assez garantis.

La constante évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue un enjeu crucial pour toute société qui veut avancer et doit s'arrimer à l'exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'autonomisation et la formation des femmes, ce qui explique en claire le choix du second panel, "Vers une société inclusive et durable, transformer l'éducation avec l'intelligence artificielle" animée par Dr. Sabrina Kaba, Didacticienne du français et membre de l'Association des professionnels en sciences de l'éducation (APSE).

Elle a partagé avec ces étudiants la définition d'une compréhension assez succincte des concepts qui composent la thématique susmentionnée qu'elle a présentée. " Il fallait que j'explique et que je présente aux étudiants le sens de ces différents concepts en lien bien sûr avec l'éducation. Et puis, bien sûr il fallait être réaliste et montrer que tout n'est pas rose avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et qu'il fallait présenter les risque que cela comportait pour une société inclusive, pour une société durable. Et bien sûr présenter quelques solutions", a-t-elle déclaré.

Au Gabon, bien qu'il y ait eu de nombreuses avancées en matière de protection des droits des femmes, donc la femme a dans la société plusieurs avantages qui lui confèrent une place plutôt conséquente en terme de rôle, d'enseignante en passant par DG à présidente de la République. Néanmoins, on note qu'il reste à faire pour la garantie et l'amélioration des droits de ces femmes.