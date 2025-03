Cameroun: Présidentielle 2025 - Le grand nord appelle à un sursaut républicain

À l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, le mouvement Partisans du Changement du Grand Nord (PCGN) exprime son inquiétude face aux défis auxquels est confrontée cette région stratégique du pays. Le PCGN lance un appel à un sursaut républicain afin d'assurer une prise en compte effective des préoccupations locales et de garantir un avenir plus stable et prospère.

Un enjeu crucial pour l'avenir du Cameroun

Le Grand Nord, bien qu'ayant une forte influence électorale, n'a jamais véritablement été au coeur des préoccupations politiques majeures du pays. À l'approche du scrutin de 2025, les Partisans du Changement du Grand Nord insistent sur l'importance de cette échéance pour déterminer l'avenir du Cameroun et des populations locales.

Des défis économiques et sociaux préoccupants

Le développement économique du Grand Nord est en déclin, marqué par une absence d'industries, la dégradation des infrastructures et une insécurité croissante. La disparition progressive des grandes entreprises régionales et l'absence de nouveaux projets industriels depuis plus de 40 ans aggravent une situation déjà critique.

Par ailleurs, le manque d'accès aux services de base comme l'électricité, l'eau potable et la santé publique constitue un frein majeur au développement. L'éducation souffre également, avec des taux élevés de sous-scolarisation et une offre académique limitée.

L'insécurité, un frein au développement

La montée en puissance de l'insécurité, notamment dans l'Extrême-Nord en raison des incursions répétées de Boko Haram, continue de menacer la stabilité de la région. L'absence d'une politique sécuritaire efficace, conjuguée à une crise humanitaire grandissante, accentue la vulnérabilité des populations locales.

Vers une mobilisation citoyenne pour 2025

Face à ces constats alarmants, le PCGN appelle à une prise de conscience collective et à une mobilisation citoyenne en vue de l'élection présidentielle. L'objectif est d'exiger des engagements concrets en faveur du Grand Nord, avec des mesures de développement adaptées aux réalités locales.