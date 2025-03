Algérie: Haddadi prend ses fonctions de vice-présidente de la Commission de l'UA

Addis-Abeba — L'ex-ambassadrice d'Algérie à Addis-Abeba et son ancienne représentante permanente auprès de l'Union africaine (UA), Selma Malika Haddadi, a pris ses fonctions, jeudi, en tant que vice-présidente de la Commission de l'UA.

Mme Haddadi, qui a pris ses fonctions lors d'une cérémonie au siège de l'organisation à Addis-Abeba, succède à ce poste à la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa dont le mandat est arrivé à terme. La diplomate algérienne avait remporté une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour ce poste avec un total de 33 voix, lors de l'élection organisée à l'occasion du 38e sommet de l'UA en février.

Agée de 47 ans, Mme Haddadi est présentée par ses pairs comme une diplomate aguerrie, qui cumule plus de deux décennies d'expérience en faveur de la paix et de l'unité du continent. "Nous vous avons connue digne représentante de votre grand pays l'Algérie. Nous connaissons la force de votre engagement et de votre professionnalisme. Nous n'avons pas de doute que vous accomplirez votre mission avec efficacité pour de bons résultats", a déclaré l'ex-président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à l'adresse de la nouvelle vice-présidente de la Commission, Selma Malika Haddadi, lors de la cérémonie.

En tant que vice-présidente de la Commission de l'UA, Mme Haddadi est appelée à assister le président dans l'exercice de ses fonctions, afin d'assurer le bon fonctionnement de la Commission, et superviser les fonctions administratives et financières. Elle présidera également la Commission en l'absence du président.

Mme Haddadi s'est engagée à recentrer l'action de l'UA autour des objectifs fixés par ses pères fondateurs.

Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a pris lui aussi ses nouvelles fonctions de président de la Commission de l'UA lors de cette cérémonie. Il succède à ce poste au Tchadien Moussa Faki Mahamat qui a atteint la limite des deux mandats, fixée par le règlement de l'UA.

Mahmoud Ali Youssouf a été élu par 33 voix, obtenant ainsi la majorité des deux tiers requise lors du sommet annuel de l'organisation panafricaine.

Le président de la Commission de l'UA est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Le nouveau président de la Commission de l'UA, issu de la région de l'Afrique de l'Est en vertu du principe de "rotation" interrégional décidé par l'UA, s'était fixé pour mission de renforcer la gouvernance, la démocratie et les capacités institutionnelles de l'UA, de promouvoir la paix et la sécurité et de stimuler le développement économique et social.

La cérémonie a été marquée également par la prestation de serment des quatre commissaires élus, pour un mandat de 4 ans, par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'UA, tenue en février.

Il s'agit de l'ambassadeur Bankole Adeoye (Nigeria) représentant la région occidentale, qui a été réélu à la tête du département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité, de Moses Vilakati (Eswatini, région sud), élu à la tête du département de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Economie bleue et de l'Environnement durable, de Lerato Mataboge (Afrique du Sud, région Sud) qui devient la nouvelle commissaire, à la tête du département Infrastructure et Energie, et de Amma Twum-Amoah (Ghana, région occidentale), élue à la tête du département de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social.