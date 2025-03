Cameroun: Près de 5000 fonctionnaires licenciés ou révoqués

Au Cameroun, le gouvernement annonce le licenciement de près de 5 000 fonctionnaires et agents publics, dans le cadre d'une opération, avance les autorités, d'une meilleure maîtrise des personnels pris en solde par l'État. Des licenciements, après des désertions de masse des rangs de la fonction publique, par ces agents et fonctionnaires partis chercher fortune ailleurs.

C'est Joseph Le, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, en charge notamment de la gestion des carrières des agents de l'État qui en a fait l'annonce : « le processus rentre dans le cadre de l'assainissement du fichier personnel et solde de l'État. Au moment où nous parlons, nous sommes à presque 5 000 déjà licenciés ou révoqués. Lorsque je dis licenciés, ce sont les contractuels d'administration, révoqués, ce sont les fonctionnaires ».

Selon le ministre, l'examen minutieux des profils de ces fonctionnaires déserteurs et donc désormais licenciés ou révoqués, est constant : ce sont pour la plupart des enseignants. « Je crois pouvoir vous dire que parmi ces gens qui sont radiés ou même qui sont partis, il y a plus de 95 % qui sont des enseignants. Il y a aussi des médecins ».

Un problème de baisse d'attractivité de la fonction publique camerounaise ? Non, répond Joseph Le qui évoque un certain piège en forme de mirage : « Ça nous cause de voir que les gens partent ? Voyez-vous, ils ne viennent pas me dire au revoir quand ils veulent partir. Parce que s'ils venaient me dire au revoir moi, je les retiendrais. Je leur dirai ce que c'est notre fonction publique. Je leur dirai les avantages qu'il y a dans le statut de la fonction publique camerounaise, parce qu'on a constaté aussi que beaucoup ne lisent pas. Je vous ai dit qu'il s'agit d'une sorte de mirage. On vient leur dire : "là-bas là, c'est beau, c'est bien et tout". Mais nous sommes en train de constater un autre phénomène, c'est que certains commencent à revenir, parce que l'étranger, ce n'est pas tout à fait le paradis qu'on leur a vendu ».

La fonction publique camerounaise en 2025 représente environ 500 000 personnels pris en solde par le budget de l'État.