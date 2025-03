Tunisie: Le ministre de la Défense visite la base navale de La Goulette

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a effectué, mercredi 12 mars 2025, une visite de contrôle à la base navale de La Goulette, où il a pris connaissance des conditions de travail et de vie des militaires des différentes unités navales présentes sur le site. Cette visite a permis au ministre d'évaluer l'état de préparation des personnels et de l'infrastructure de la base.

Lors de son déplacement, le ministre a visité la salle des opérations du Service national de la garde-côtière ainsi que le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Il a été informé des missions cruciales de ce service, notamment en matière d'application de la législation maritime et de coordination des efforts de recherche et de sauvetage, conformément aux normes et régulations nationales. Il a également inspecté les nouveaux projets d'infrastructure récemment réalisés sur le site.

Le ministre a salué les efforts des responsables de la base pour maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle et optimiser l'utilisation des équipements. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des côtes tunisiennes et la protection des eaux internationales contre les activités illégales. Il a rappelé l'importance de la vigilance et du professionnalisme dans l'accomplissement des missions de sauvetage, d'évacuation sanitaire et d'assistance en mer, ainsi que dans la lutte contre les menaces potentielles à la sécurité nationale.

Enfin, Khaled Sehili a partagé un repas avec les militaires en service à la base, réaffirmant l'engagement du ministère à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, en particulier ceux de rang inférieur. Il a souligné l'importance de la prise en charge du bien-être moral des personnels et de l'écoute attentive de leurs préoccupations.