Afrique Centrale: Conflit dans l'Est de la RDC - La Belgique encourage la nouvelle dynamique imprimée à Luanda

Le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, Marc Pecsteen, a été reçu le 12 mars à Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et les voies et moyens d'y rétablir une paix durable.

« Comme vous le savez, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. On le fait parce qu'on est très attaché aux principes du respect de droit international, du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tout État. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde », a dit en substance l'émissaire belge.

Marc Pecsteen a ajouté que son pays est respectueux de l'intégrité et de la souveraineté de la RDC et continue de maintenir la pression afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans un premier temps avant de s'engager dans un processus de dialogue.

Évoquant la dernière rencontre de Luanda entre le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais, Joâo Lourenço, Marc Pecsteen s'est dit encouragé par la nouvelle dynamique. « Cela nous semble très encourageant et très important que la RDC y participe pleinement de façon constructive, fasse éventuellement des propositions de son droit pour s'engager dans une recherche de paix. Cela nous permet aussi de continuer à mettre la pression pour que l'autre partie fasse de même et revienne aussi s'asseoir à la table des négociations », a-t-il déclaré.

Marc Pecsteen a rapporté que « le chef de l'État attend des propositions concrètes de la part de son homologue angolais ». Enfin, l'interlocuteur du chef de l'Etat a assuré que son pays continuera à sensibiliser ses partenaires, notamment européens, au sein de l'Union européenne, en faveur du processus de paix.