Congo-Brazzaville: Crépin Kiwosso - « Nous voulons qu'il y ait la place de la femme, partout où nous allons »

Crépin Kiwosso, président de l'Initiative pour la conscience citoyenne (ICC), a organisé un atelier sur l'engagement de la femme face aux défis de l'entrepreneuriat, à l'occasion de la 115e Journée internationale des droits des femmes. Cette formation a concerné les élèves du secondaire de l'école Atlas, située au sein de la Maison russe de Brazzaville.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Vous avez organisé une activité sur l'engagement de la femme face aux défis de l'entrepreneuriat. Quels en étaient les enjeux ?

Crépin Kiwosso (C.K.) : L'objectif de cet atelier était de réfléchir à l'autonomisation des femmes et des filles au niveau mondial, à travers l'entrepreneuriat. Nous avons associé les élèves du Groupe scolaire Atlas pour les sensibiliser à la connaissance de leurs droits en tant que filles aujourd'hui et femmes de demain. Nous avons abordé des thématiques telles que la déconstruction des stéréotypes de genre dans le monde de l'entreprise, la place de la femme dans la prise de décision, et les enjeux de l'égalité homme-femme. Nous avons également organisé des ateliers pratiques afin de former les participants à ces sujets. Cela nous a permis d'évoquer les réalités liées aux violences sexuelles et sexistes et d'envisager des solutions pour éliminer ces pratiques de leurs parcours.

L.D.B.C. : Qu'avez-vous tiré de ces ateliers ?

C.K. : Nous avons fait une restitution des travaux en plénière suivie de recommandations. L'objectif principal était de produire un document que nous déposerons auprès des différentes institutions pour les informer de ce que nous avons fait et pour souligner que nous n'étions pas en marge de cette célébration.

L.D.B.C. : Pourquoi avoir choisi cette catégorie d'élèves en particulier ?

C.K. : Ce sont des jeunes qui connaissent leurs droits, mais ne les maîtrisent pas forcément. Nous avons voulu organiser cette journée pour les inciter à prendre pleinement conscience de ces droits. Il ne s'agissait pas de fêter de manière superficielle, comme cela se fait parfois. Nous avons voulu qu'ils réfléchissent à ce qui a déjà été acquis et à ce qu'il reste à faire. Les thématiques abordées sont directement liées aux réalités souvent rencontrées dans le monde entrepreneurial. Il s'agissait pour nous de déconstruire les stéréotypes et de voir comment aller de l'avant.

L.D.B.C. : Un mot sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire ?

C.K. : Le harcèlement est un phénomène malheureusement présent dans notre société et il est important d'en parler. Les panélistes ont, d'ailleurs, souligné l'importance de lutter contre les stéréotypes. Pour nous, en tant qu'hommes, il est crucial de nous engager pour mettre fin à ces obstacles. Les stéréotypes qui sous-tendent ces comportements doivent être déconstruits, et nous devons soutenir les femmes dans leur lutte pour leur place dans les différentes sphères décisionnelles.

L.D.B.C. : Que diriez-vous aux jeunes filles à propos de la fête du 8 mars ?

C.K.: Pour les jeunes filles, le 8 mars doit être un moment de prise de conscience. Ce n'est pas une occasion de faire la fête pour aller danser ou porter un pagne. Au contraire, cette journée doit être l'occasion de réfléchir, de faire un bilan des avancées obtenues et de se projeter dans l'avenir. Il s'agit de se demander où nous en sommes dans la lutte pour les droits des femmes et de voir ce qu'il reste à accomplir.