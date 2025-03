Congo-Brazzaville: 'La vitrine', un magazine pour la promotion des PME et de l'artisanat

La ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a officiellement lancé le magazine "La Vitrine", le 13 mars à Brazzaville, en présence notamment de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement, Adama Dian Barry, et du président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, Jean Daniel Ovaga.

Tiré à cinquante mille exemplaires suivant une périodicité de quatre parutions par année, soit un trimestriel, le magazine "La vitrine" se veut un outil de visibilité des entrepreneurs congolais et de valorisation du "Made in Congo" afin de booster les initiatives qui contribuent au développement économique du pays, a fait savoir la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, lors de la présentation de cette publication spécialisée qui vient de faire son entrée dans le paysage médiatique national.

« En mettant à disposition un tel outil, nous affirmons notre engagement à soutenir le dynamisme entrepreneurial, à renforcer l'attractivité de la destination économique Congo, à susciter des vocations entrepreneuriales en milieu juvénile », a-t-elle déclaré, en précisant qu'en dehors du support papier de cent pages, le magazine a une version numérique.

La ligne éditoriale de "La vitrine" obéit à la nécessité de mettre en relief toutes les facettes de la vie congolaise des affaires, a-t-elle poursuivi. Les rubriques : écosystème entrepreneurial, économie, portait, interview, actualité, dossiers, société répondent à un besoin essentiel d'accès à l'information pour les pouvoirs publics, les très petites, petites et moyennes entreprises, les artisans, les groupements et associations professionnelles des secteurs entrepreneuriaux, les partenaires techniques et financiers, la diaspora...

Les réalisations des PME et des artisans dans la diversification et la transformation de l'économie congolaise sont trop souvent méconnues du grand public et des investisseurs, a fait constater Jacqueline Lydia Mikolo. Comme pour dire que le magazine "La vitrine", porté par la direction générale des PME, les aidera à passer de l'ombre à la lumière en tenant compte des critères d'insertion : « Il faut être formalisé, présenter un projet innovant, entreprendre dans un secteur à fort potentiel », a souligné la ministre.

Les partenaires et entreprises intéressés par le sponsoring sont appelés à apporter leur pierre à l'édifice et bénéficier en retour d'une visibilité à travers le magazine. « Nous sommes ouverts aux sponsors qui veulent financer la production de ce magazine », selon Rudy Stephen Mpiere-Ngouamba, directeur général des PME. Le public cible dans sa diversité attend donc la deuxième parution du magazine afin sans nul doute de l'intégrer par la suite dans ses habitudes de lecture.