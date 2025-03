Afrique: Forum SMES 2025 - Les candidatures attendues avant le 14 avril

L'Association des managers et agents d'artistes (Amaa) du Sénégal invite les artistes et groupes de tous les horizons à soumettre leurs candidatures pour se produire sur la grande scène ou lors des showcases avant le 14 avril 2025 à 23h00 GMT+1. Cet événement prestigieux, qui se tiendra du 25 au 29 juin prochain, constitue une plateforme unique pour la promotion, les échanges et le réseautage, tant pour les artistes émergents que confirmés.

Participer au Forum SMES 2025 représente une occasion en or pour les artistes de se faire remarquer et de propulser leur carrière musicale. En se produisant devant un public composé de professionnels de l'industrie et de mélomanes passionnés, ils bénéficieront d'une visibilité exceptionnelle. Ce forum permet aux artistes de présenter leur talent à un large public, ce qui peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles.

De plus, le Forum SMES offre une visibilité médiatique importante. Les artistes auront l'opportunité de rencontrer et de réseauter avec des managers, programmateurs, producteurs et autres acteurs clés de l'industrie musicale. Ces rencontres pourront déboucher sur des collaborations fructueuses, des contrats et des opportunités de tournées. Le réseautage est un aspect essentiel pour tout artiste souhaitant accroître sa notoriété et développer sa carrière.

L'événement sera également un lieu d'échange et d'apprentissage. Les participants auront l'occasion de dialoguer avec des experts du secteur, d'assister à des ateliers et conférences, et de partager leurs expériences avec d'autres artistes. Ces échanges permettent de s'enrichir mutuellement et de se tenir informé des tendances et évolutions de l'industrie musicale.

Enfin, le Forum SMES s'inscrit dans une dynamique musicale panafricaine et internationale. En y participant, les artistes rejoindront une communauté de professionnels et des homologues du monde entier, favorisant ainsi la création de liens et de réseaux au-delà des frontières nationales. Cela ouvre la voie à des collaborations internationales et à une reconnaissance mondiale.

Les artistes et groupes intéressés doivent remplir le formulaire en ligne et fournir toutes les informations demandées. Pour plus de renseignements et accéder au formulaire de candidature, les personnes intéressées doivent consulter le site de l'Amaa.