Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Evocation de Siongo Bavon Marie-Marie

Talentueux guitariste soliste, auteur-compositeur, Siongo Bavon, alias Bavon Marie-Marie, fut une étoile brillante qui illumina le firmament de la musique congolaise durant la décennie 1960.

Né à Kinshasa le 27 mai 1944, jeune frère de Luambo Makiadi Franco, Bavon Marie-Marie se découvre très tôt une passion pour la musique. Bien que ses parents souhaitaient qu'il poursuive ses études, le démon de la musique s'empara de lui. À l'âge de 14 ans, il commence à jouer de la guitare et débute sa carrière musicale en 1961 dans un ensemble nommé "Les cousins bleus".

En 1962, il évolue dans plusieurs formations musicales, notamment aux côtés de Empompo Deyes, Amba Zozo et Bumba Massa dans les groupes Cuba na Jazz, Jamel, et Co Bantous du célèbre Dewayon, où il joue en tant que deuxième guitariste aux côtés de Nedulé Papa Noël, un guitariste émérite. Grâce à l'aide de ce dernier et à son propre travail acharné, Bavon peaufine ses compétences à la guitare, son instrument de prédilection, et intègre l'orchestre Négro succès en 1964.

En 1967, il s'affirme pleinement comme auteur-compositeur et devient l'une des figures de proue du groupe Négro succès, aux côtés de Bombolo Bolhen. C'est à cette époque qu'il lance le titre "Bana 15 ans", un véritable succès qui propulsa le groupe au sommet du hit-parade congolais. Le groupe fut même rebaptisé "Négro succès bana 15 ans" en référence à ce tube.

Au cours de l'année 1968, Bavon continue d'imposer son talent avec de nombreuses oeuvres qui marqueront l'histoire de la musique congolaise. Parmi celles-ci, on note "Munga Francisca", "Imongo zonguela ngaï", "Bolingo ya nga na yé", "Bonguissa ndako", "Maseke ya mémé", "Etabé ya mofudé", "Libanga na libumu", "Béatrice", "Lucie pawouni ya talo", "Malu", etc. Ces titres renforcent sa renommée et consolident sa place dans le microcosme musical du Pool Malebo.

Mais hélas, la nuit du 5 août 1970, le destin tragique frappe. Bavon Marie-Marie, brillant guitariste soliste du groupe Négro succès et icône de la musique congolaise, meurt dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans, endeuillant ainsi les mélomanes et ses nombreux fans. Sa disparition prématurée laisse un vide dans le monde de la musique congolaise.

Cependant, son héritage perdure. Les oeuvres exceptionnelles de Bavon Marie-Marie, empreintes d'une grande qualité artistique et de la rumba Ondemba, un style initié par Luambo Makiadi Franco, restent des références incontournables de la musique congolaise du Pool Malebo. Grâce à ses créations sublimes, il a contribué au rayonnement du patrimoine culturel et artistique des deux Congo et de l'Afrique entière.