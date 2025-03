Afrique: Salon du livre africain de Paris - La 4e édition s'ouvre ce 14 mars

L'événement qui se tient du 14 au 16 mars réserve une place importante à la littérature congolaise, avec la dédicace des livres des auteurs tels que Marie Françoise Ibovi , Boniface Mongo Mboussa, David Désir Mavouangui, Elise Solange Bagamboula et Thomas Charles Kounkou.

Véritable carrefour de la culture, la quatrième édition du Salon du livre africain de Paris a pour objectif de promouvoir davantage la littérature africaine, de rendre hommage aux écrivains africains et afro-descendants.

Cette initiative répond aux besoins de légitimité, de présence et de visibilité de la littérature africaine en France, et plus largement en Europe. Le Salon du livre africain de Paris se veut le reflet du dynamisme et du renouveau de la littérature africaine, portée par l'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs ainsi que par la consolidation des diasporas intellectuelles en Europe, aux États-Unis, et par un déplacement significatif de la réflexion continentale elle-même.

En outre, ce Salon est une grande manifestation continentale sur la scène internationale, visant à mettre en lumière l'actualité des auteurs africains. L'événement témoigne ainsi la vivacité des littératures africaines dans toute leur diversité, tout en créant une symbiose entre les grandes plumes et les jeunes écrivains prometteurs du continent et de la diaspora. Forte du succès des précédentes éditions, la présente s'efforcera encore de promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public international afin de favoriser les échanges entre écrivains, poètes, éditeurs, intellectuels et lecteurs. L'idée est également de mettre en lumière la créativité des littératures africaines, en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre différentes communautés d'Afrique à partir de Paris.

À travers cette édition, les organisateurs poursuivent leur mission de décloisonner les imaginaires, tout en offrant l'opportunité de faire tomber les barrières culturelles. Ils souhaitent célébrer la diversité des identités africaines et afro-descendantes, établir des ponts intellectuels en créant des échanges fructueux entre les diasporas africaines et leurs homologues sur le continent, tout en tissant des liens avec le reste du monde. L'objectif est d'accroître la visibilité culturelle en exposant la richesse de la créativité africaine et d'installer durablement une présence culturelle africaine et afro-descendante sur la scène internationale.

Le thème de cette édition, "Voyage en diaspora", est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où les échanges culturels et les migrations influencent profondément la création littéraire et artistique. Ce thème invite à explorer les multiples facettes de l'expérience diasporique à travers des récits de migration et de métissage culturel. Ce fil conducteur permet de créer une atmosphère riche en émotions et en réflexions, offrant ainsi aux participants une véritable immersion dans l'univers des livres et des cultures africaines et afro-descendantes. Plusieurs activités figurent au programme de l'événement, telles que des conférences-débats, des tables rondes, des ateliers et expositions, ainsi que des cafés littéraires.