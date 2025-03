Congo-Brazzaville: Une pléiade d'artistes pour célébrer le mois de la femme

Un concert organisé par 9.4 Agences que manage Homany Akanati aura lieu le 15 mars, à Oméricain Guardian, à Kintélé, sur le thème « C'est la rumba dans sa pure tradition à travers les jeunes ». Ce rendez-vous intitulé "All concert rumba live" mettra sur scène plusieurs chanteurs jeunes qui font la fierté de la rumba congolaise dans toute sa forme.

"All concert rumba live" est organisé pour redonner la lumière à cette musique qui depuis un moment perd sa visibilité au Congo, malgré sa reconnaissance comme patrimoine immatériel de l'Unesco. Dédié à la jeunesse congolaise pour bien conserver la rumba, ce concert s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration du mois de mars; mois de la femme. Au Congo l'événement ayant été célébré à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, 9.4 Agences veut le remixer pour le bonheur de la femme congolaise afin d'exhiber quelques pas de danse, le 15 mars.

Le concert mettra sur scène plusieurs artistes, entre autres, Walo Boss Tino, Cardinal le Formidable, Lormand Botswana, Elvéronne Ndinga, Onhe-Onich, Double Zénith, Lengoss music international, Eloko ya peuple, King Trey, Baznet, Bachir, Papyson et Mfumu Kibangou sans oublier les autres pour la première partie.

Pour l'organisateur, si Brazza Mood connexion était une promotion musicale de l'afro RnB, hip-hop et mbokalisation, la particularité de "All concert rumba live", c'est qu'il est un concert jeunes pour faire revivre la rumba qui est en perte de vitesse sur le territoire congolais. Et sur cette liste, il y a des jeunes de la musique tradi-moderne mixée dans la rumba chantée par des femmes qui vont être sur scène. Aussi, l'organisateur de "All concert rumba live" précise que toutes les générations sont conviées à cette activité afin de comprendre la vraie place de la rumba dans la musique congolaise.

Par ailleurs, Homany Akanati déplore le fait que les partenaires ne l'accompagnent pas. « Ce message devient pour moi une chanson. Je ne peux pas accepter qu'à chaque fois quand un artiste étranger est produit au Congo, nous voyons les entreprises congolaises alignées sur l'affiche et mettre le paquet, alors que quand il s'agit des enfants du pays, aucune entreprise ne s'affiche et elles jouent aux spectateurs.

C'est une triste réalité, nous nous battons pour la culture de notre pays, nous sacrifions nos nuits pour faire vivre la musique congolaise, nous nous donnons coeur et âme pour créer des activités afin que Brazzaville reste dans le mouvement, mais hélas sans accompagnement. Peut-être, c'est parce que je ne suis pas x ou y afin de bénéficier des accompagnements, mais seul Dieu reste le guide. Je dirais une fois de plus que le doute est une défaite, ceux qui doutent de moi aujourd'hui, ils me poseront beaucoup de questions dans les jours à venir. J'aime ma culture comme j'aime mon pays », s'est plaint le producteur de "All concert rumba live".

Quant au choix de Kintélé, c'est pour faire bénéficier à la population de cette commune qui vit difficilement des moments festifs en dehors du Festival panafricain de musique ou la fête de la musique, des activités liées aux concerts de musique, au Pool party, et autres, grâce au site Omericain Guardian, déterminé à promouvoir la culture congolaise.

Notons qu'après "All concert rumba live", 9.4 Agences organisera un jour après, soit le 16 mars, un sunday Pool party à Omericain Guardian Kintélé, puis en avril, une excursion touristique à Maty village Lifoula, pour célébrer la Pâques dans la nature.