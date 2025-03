Afrique: Trace Awards 2025 - Tidiane Mario sacré meilleur artiste Afrique francophone

Le 26 février dernier, la prestigieuse cérémonie des Trace Awards, tenue à Zanzibar, en Tanzanie, a couronné Tidiane Mario meilleur artiste en Afrique francophone. Cet événement célébrant les réalisations exceptionnelles des artistes africains a encore une fois démontré l'influence grandissante de la musique continentale sur la scène mondiale.

Tidiane Mario, né Jostie Tidiane Mantsouma Mario, à Brazzaville, est un artiste congolais aux multiples talents. Auteur-compositeur, chanteur, interprète et danseur, il a commencé sa carrière musicale en 2013 avec le groupe d'afrobeat A6 qui a connu un succès fulgurant dès 2014 avec des titres comme "Mokossa", "Boma relation" et "Wassa". Sa collaboration avec Sony Music France a donné naissance à des singles populaires comme "Dingue" et l'album "Jeunesse" en 2020.

Suite à la dislocation du groupe, Tidiane a poursuivi une carrière solo marquée par des titres comme "Nana", "Lomama" et "Pagaille", qui ont connu un grand succès. Ses collaborations avec des artistes de renommée tels que Gaz Fabilouss et Samarino, ainsi que son single "Give me freedom", qui a dépassé le million de vues sur YouTube, témoignent de son talent et de sa popularité croissante.

Tidiane Mario est salué pour sa capacité à fusionner différents genres musicaux et à offrir des performances captivantes. Son style unique et sa créativité sans limites lui ont valu une place de choix dans l'industrie musicale africaine. En remportant le prix de Meilleur artiste Afrique francophone aux Trace Awards 2025, il a non seulement confirmé son statut d'icône musicale, mais aussi renforcé la visibilité de la musique congolaise à l'échelle internationale.

De plus, Tidiane est reconnu pour son engagement envers la promotion de la culture congolaise et son implication dans des projets sociaux et caritatifs. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser le public à des causes importantes et inspirer la jeunesse africaine à poursuivre ses rêves artistiques.

Les Trace Awards ont pour vocation de célébrer l'excellence musicale africaine et de promouvoir les talents du continent. L'édition 2025 a mis en avant des genres tels que l'afrobeats et l'amapiano, soulignant l'impact mondial de la musique africaine. En réunissant artistes, producteurs et interprètes de divers horizons, les Trace Awards encouragent les échanges culturels et les collaborations, contribuant ainsi au développement et à la promotion de la culture continentale.

Les Trace Awards 2025 ont également été l'occasion de mettre en lumière les jeunes talents émergents et de célébrer ceux qui ont marqué l'année par leur créativité et leur originalité. La cérémonie a offert un spectacle grandiose, mêlant performances musicales, discours inspirants et moments de reconnaissance émouvants. L'événement a une fois de plus démontré la richesse et la diversité de la musique africaine, tout en renforçant les liens entre les différents acteurs de l'industrie musicale du continent.