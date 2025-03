Tunisie: Transport public - Vers un centre de maintenance moderne au dépôt de La Charguia

Dans le cadre de la modernisation du transport public en Tunisie, le ministre des Transports, Rachid Amari, a présidé, mercredi 12 mars 2025, une séance de travail consacrée à l'aménagement des dépôts de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU). L'objectif est de préparer la réception d'une nouvelle flotte de bus en avril prochain, avec un accent particulier sur le dépôt de La Charguia. La réunion s'est tenue en présence du Président-Directeur Général de TRANSTU ainsi que de plusieurs hauts responsables du ministère et de la société.

Au cours de cette réunion, le ministre des Transports a annoncé une série de recommandations visant à optimiser la gestion et la maintenance des bus. Tout d'abord, il figure la transformation du dépôt de La Charguia en centre de maintenance. Dans ce cadre, un plan d'action sera mis en place d'ici fin avril pour restructurer le dépôt de bus de La Charguia afin qu'il devienne un centre de maintenance conforme aux normes en vigueur. Cette transformation comprendra la mise en place de nouvelles procédures techniques et organisationnelles pour assurer une gestion efficace des opérations de maintenance, des espaces et des responsabilités, avec un mécanisme de suivi et de contrôle rigoureux.

Il y a aussi l'optimisation des ressources humaines et des infrastructures. D'ici la fin du mois en cours, un état des lieux sera établi pour identifier les besoins en formation et en qualification des agents, améliorer l'état des infrastructures et renforcer la disponibilité des équipements logistiques. L'objectif est d'assurer une exploitation optimale des nouveaux bus, tout en garantissant leur sécurité et leur durabilité.

Finalement et non moins important, une nouvelle stratégie d'exploitation sera adoptée. En effet, un modèle de gestion plus performant sera adopté pour garantir une répartition équitable des ressources entre les différents dépôts. Ce modèle inclura une meilleure planification des services sur l'ensemble des lignes, une affectation optimale des conducteurs qualifiés et une programmation plus rigoureuse des opérations afin de tirer pleinement parti de la flotte en expansion et d'assurer la continuité du service public.