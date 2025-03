Tunisie: Sidi Hassine - Remise du complexe sportif et culturel d'El Attar à la municipalité

L'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), relevant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, a officiellement remis à la municipalité de Sidi Hassine le complexe sportif et culturel du quartier El Attar. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation de première génération.

Parallèlement, la construction d'une maison de la culture à Borj Chakir, également intégrée à ce programme, est en cours de réalisation.

Lors de la cérémonie de remise, la directrice générale de l'Agence, Soundes Karim, a supervisé l'avancement des travaux d'infrastructure dans le quartier Al Ons, relevant de la même municipalité et inscrit dans la deuxième génération du programme.

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a mandaté l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine en tant que maître d'ouvrage délégué pour la mise en oeuvre des projets d'infrastructure dans le cadre des deux générations du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation.

Ce programme bénéficie d'un financement mixte, combinant des fonds du budget de l'État, un don de l'Union européenne ainsi que deux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement.

Ces projets visent à dynamiser le tissu social, culturel et économique des quartiers bénéficiaires, en offrant aux jeunes un cadre structurant pour développer leurs compétences et accéder à de nouvelles activités récréatives, sportives et culturelles.