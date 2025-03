Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Menina » de Mbuta Mashakado

Auteur, compositeur et chorégraphe de talent, Mbuta Mashakado a su s'envoler sur les ailes du succès avec « Menina », son titre paru en 1980 en format 45 tours, référencé SC-62.

Enregistré le 28 décembre 1979, « Menina » verra le jour le 4 janvier1980 aux éditions Super Contact. La chanson raconte l'histoire d'un jeune homme qui part pour un voyage tout en faisant entièrement confiance à sa bien-aimée, la nommée Ménina. Il lui laisse des directives qu'elle finira par bafouer en son absence. A son retour, l'amoureux apprendra par plusieurs de ses proches et même des gens qu'il ne connaît pas que sa dulcinée l'avait trahi.

Malgré cela, il va lui pardonner mais cela ne sera que de courte durée, puisque sa belle va récidiver. « Namekaki kolimbisa yo, lokola oyoki te obandi lisusu, ndenge nini Menina osali ngai boye, Meni yeba soni na miso ya bato ». C'est-à-dire : « J'ai essayé de te pardonner, puisse que tu n'as pas compris et que tu as recommencé, je me demande comment m'as-tu traité de la sorte, Menina sache que c'est une honte aux yeux de tout le monde ».

Comme l'affirme le guitariste soliste Balet Mawa Sosthène, alias Sossy Mapendo,« La première partie de cette chanson est jouée en Ré bémol en suspension, la deuxième en Si bémol Fa 7 standard et la dernière en Si bémol Fa Mi bémol en trois temps » et ce, d'après le jargon musical congolais.

Notons que la première partie débute par la voix de Mashakado qui est rattrapée par celle de Likinga pour un chant polyphonique. La deuxième est un chant polyphonique exécuté par Mashakado, Likinga, Evoloko et Lengos. La dernière est un sebène ponctué par la guitare solo de Manuaku, la rythmique de Sukami, la basse de Bapius et la batterie de Meridjo.

De son vrai nom Dieudonné Samuel Mpoyo Nzolantima, Mbuta Mashako, alias yaya Brown, est né le 10 mars 1952. Il s'est fait connaître dans le gotha musical congolais par son style de danse fluide, sensuel et expressif issu du Jerk et du Yéyé. Influencé par James Brown et Wilson Picket, il débute dans Zaiko Langa Langa comme chanteur pop en 1969. Sept ans après, il quitte Zaiko pour Yoka Lokole et sera recruté par Rochereau dans l'orchestre national du Zaire pour le Festival des arts nègres tenu à Lagos, en 1977. Lors de ce festival, il plonge des milliers des spectateurs dans un état de délire.

En 1978, il repart dans Zaiko. En 1980, il va poursuivre ses études industrielles à Caen, en France. En 1981, il est cofondateur de l'orchestre La Geneva. Il crée par la suite l'orchestre Madinga. En 1986, il regagne Kinshasa et sa tentative de rejoindre Zaiko échouera. Des années après, il se convertira au christianisme.

Décédé le 22 juin 2011, Mbuta Mashakaho est le premier à exécuter les pas du rythme Cavacha. Ses jeux de pieds époustouflants, ses patinages rarement égalés, son charisme sur scène ont fait de lui l'un des meilleurs danseurs de sa génération.