Congo-Kinshasa: Lutte contre le mpox - Des projets de l'UE lancés pour soutenir la riposte

Le lancement officiel à Kinshasa des projets financés par l'Union européenne (UE), en présence du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a connu la participation des représentants des institutions nationales, des ambassadeurs, des partenaires internationaux ainsi que des experts du système des Nations unies.

La mise en oeuvre des projets s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la variole du singe (mpox) et le renforcement de la préparation aux épidémies dans le pays. Dans son discours à cette occasion, le ministre en charge de la Santé a souligné l'importance du partenariat entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'UE dans la lutte contre cette épidémie. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude envers l'UE pour son soutien financier et technique qui permet d'améliorer les capacités de surveillance, d'accès aux soins et de sensibilisation des communautés aux bonnes pratiques de prévention.

"Grâce à votre soutien, nous pourrons renforcer nos capacités de surveillance, améliorer l'accès aux soins et sensibiliser nos communautés aux bonnes pratiques de santé publique. Ce soutien est essentiel pour renforcer notre réponse face à cette crise sanitaire", a déclaré le Dr Samuel-Roger Kamba. Il a, en outre, souligné que la lutte contre l'épidémie de mpox ne pourra être efficace que si toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, les organisations non-gouvernementales, le secteur privé et les communautés elles-mêmes, s'unissent dans un effort collectif. Il a également insisté sur l'importance de l'éducation et de la recherche pour adapter la réponse en temps réel aux évolutions de l'épidémie; concluant son discours en appelant à l'unité et à l'action collective pour un avenir plus sûr et plus sain pour tous les citoyens congolais.

Rappelons que depuis la fin de l'année 2022, la RDC fait face à une recrudescence de cas de mpox. Face à cette situation alarmante, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié cette épidémie, en date du 14 août 2024, d'urgence de santé publique de portée internationale. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du ministère de la Santé, a pris des mesures immédiates pour lutter contre cette épidémie, soutenu par des partenaires techniques et financiers parmi lesquels l'UE.

Les projets lancés visent à améliorer la détection précoce, la prévention et le traitement de mpox tout en réduisant la stigmatisation liée à cette maladie. Ils s'articulent autour de plusieurs axes clés parmi lesquels le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations aux symptômes, modes de transmission et mesures de prévention, la collecte de données et la mise en place de systèmes de surveillance adaptés et, enfin, la formation et le soutien des équipes techniques et médicales sur le terrain.

Le lancement de ces projets marque une étape importante dans la lutte contre l'épidémie de mpox en RDC et témoigne de la volonté commune de surmonter cette crise sanitaire avec solidarité et détermination.