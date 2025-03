Afrique: Cinéma - Ralff Therance lauréat du prix FESPACO

Participant dans la catégorie Yennenga coproduction, le long métrage en cours de réalisation "Rap de la forêt", du jeune réalisateur congolais Ralff Therance, a été couronné par le prix Fespaco lors de la 29e édition de ce rendez-vous au Burkina Faso. La nouvelle a été relayée le 10 mars par le lauréat lui-même sur sa page.

La récompense constitue une étape importante pour la carrière professionnelle du jeune réalisateur qui cherche déjà à se faire une place dans le monde du cinéma. D'ailleurs, le prix Yennenga coproduction dont il est lauréat représente une plateforme de visibilité pour les réalisateurs et cinéastes africains. Il a pour objectifs de soutenir les productions cinématographiques africaines francophones, de promouvoir leur diffusion à l'international, et de favoriser le développement des talents cinématographiques africains.

"Le Fespaco est un grand festival, l'un des plus prestigieux au monde. Être sélectionné contribue énormément à la carrière d'un jeune réalisateur émergent. Voir mon projet remporter le prix Fespaco, dans la catégorie Yennenga coproduction, me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir," a-t-il déclaré.

La deuxième édition de ce programme a réuni des producteurs et des représentants de fonds d'Afrique et du monde. Elle a permis aux jeunes porteurs de projets de films de fiction de long métrage de les présenter, de trouver des partenaires et de nouer des liens commerciaux pour leurs films en cours de réalisation. Cet événement a également offert une occasion aux participants d'interagir avec des producteurs, des distributeurs et des agents de vente internationaux.

Pour garantir le succès de ce film en cours de réalisation, dont la date de sortie reste encore inconnue du public, Ralff Therance compte activement sur sa collaboration avec Armel Luyzo Mboumba, productrice de Forge, ainsi que toute l'équipe de production. Ensemble, depuis plusieurs mois, ils travaillent d'arrache-pied pour faire avancer l'écriture du scénario et rassembler les fonds nécessaires pour le tournage et la finalisation du projet.

"Être reconnu alors que je ne suis qu'un nouveau dans le cinéma prouve à quel point la jeunesse congolaise a le pouvoir d'écrire de belles pages, surtout lorsqu'un réalisateur travaille en équipe. Je ne suis pas seul, j'ai une excellente productrice, Armel Luyzo Mboumba, qui m'accompagne, et des amis bien intentionnés qui me conseillent," a-t-il ajouté.

Dans un contexte où l'écosystème cinématographique congolais est encore en pleine évolution, Ralff Therance invite tous les acteurs, réalisateurs et cinéastes à transcender les barrières, à dépasser les clivages et à unir leurs forces pour écrire une nouvelle page de l'histoire du cinéma congolais, une histoire faite de collaborations fructueuses, d'innovations audacieuses et d'un engagement concret.

"Je ne veux pas être une personne qui accuse l'État de ne rien faire pour nous. Je préfère dire que nous devons pousser l'État à s'intéresser à nous par notre travail. Lorsque nous aurons suffisamment montré notre sérieux, peut-être qu'ils nous regarderont autrement", a-t-il précisé.

Ralff Therance fait déjà partie de cette dynamique de jeunes réalisateurs et cinéastes congolais qui font bouger les lignes. Bien que son parcours cinématographique soit encore jeune, ses ambitions sont grandes. Derrière son apparence timide se cache un passionné du cinéma, exigeant dans son travail et ne tolérant ni hasard ni négligence. Très philosophe dans sa démarche, Ralff Therance espère non seulement partager des histoires à travers son art, mais aussi susciter des réflexions sur les maux qui minent la société. Son film en cours de réalisation, "Rap de la forêt", en est une parfaite illustration. Par cette oeuvre, il brise les stéréotypes et offre une perspective authentique sur la vie des peuples autochtones, notamment à travers le prisme de la musique et de la culture.