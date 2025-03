Tunisie: Le Président Kaïs Saïed plus déterminé que jamais - Le travail est un droit garanti par la Constitution et par l'Etat

Confirmant sa détermination à consacrer l'approche sociale dans sa gestion des affaires du pays, le Président de la République a réitéré, en recevant samedi le ministre des Affaires sociales, sa volonté de procéder à la révision des dispositions du Code du travail, relatives notamment à la sous-traitance, à laquelle il faut mettre un terme une fois pour toutes.

Le Chef de l'Etat a usé une nouvelle fois d'un ton ferme et énergique en précisant qu'une course contre la montre est engagée en vue de répondre aux attentes légitimes des citoyens dans le sens où les dernières révisions en date concernant certains textes du Code du travail, remontant à 1996, ont entraîné «la situation actuelle qui ne peut plus durer».

Ce constat négatif a été un facteur décisif pour entreprendre une action sans discontinuer, consistant à élaborer un projet destiné à reformuler certaines dispositions dans le but de mettre définitivement fin au terme « sous-traitance qui traite les travailleurs tels certaines espèces animales.

D'ailleurs, «ce terme de sous-traitance, précisément, est appelé à disparaître de notre législation car il désigne rien d'autre qu'une forme d'esclavage déguisé», a indiqué le Président Kaïs Saïed, en substance.

Quant aux CDD, ils doivent être plafonnés, assure encore le Chef de l'Etat, dans la mesure où le travail constitue un droit acquis pour chaque citoyen conformément à l'article 46 de la Constitution et que l'État est dans l'obligation de garantir, dans des conditions décentes en contrepartie, bien évidemment, d'une rémunération convenable tout en tenant compte de la compétence et de l'équité.

C'est dire qu'il faut une vision et des approches nouvelles quant aux conditions de travail, censées consolider la stabilité sociale qui est «l'introduction naturelle de la stabilité en général car il ne peut y avoir de stabilité sans justice et équité», selon les propres termes du Président de la République.

La volonté présidentielle a été claire et précise en évoquant même certains détails du projet de révision en question, en affirmant qu'il ne vise, nullement, les chefs d'entreprise comme peuvent prétendre certains détracteurs.

Au contraire, le projet est destiné à garantir une meilleure situation sociale et matérielle des travailleurs dans le sens où il veille à les conforter dans leur droit à un salaire juste et à la stabilité grâce à une révolution législative sans rafistolage, mais avec de nouveaux concepts, dans l'esprit de la Constitution et des revendications du peuple...

Et dans une volonté claire d'assurer le suivi de ses recommandations, le Chef de l'Etat met en exergue l'importance du facteur temps dans la mesure où il a insisté sur la nécessité d'exploiter chaque minute en vue de tout mettre en oeuvre pour pouvoir déposer, dans les plus brefs délais, le projet de loi auprès de l'Assemblée des représentants du peuple.

Rappelons qu'il y a à peine vingt jours, le Président Kaïs Saïed a mis l'accent, lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires sociales, sur l'importance du rôle social de l'État en soulignant que la stabilité ne peut être garantie sans justice et sans équité et qu' une véritable croissance ne peut être atteinte sans justice, sans oublier la nécessité de l'émergence d'un réel esprit de solidarité et d'entraide entre tous les citoyens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Tunisie.