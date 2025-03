Tunisie: Vie associative

Association à but non lucratif, Joussour al-moouatana (Ponts pour la citoyenneté) de son nom au grand complet, a été fondée en mars 2023. En l'absence d'un site propre à cette organisation, nous avons puisé dans diverses sources pour en dessiner les contours.

Joussour s'est assigné comme objectif principal de «contribuer au renforcement des politiques pour l'égalité entre les sexes et la non-violence, ciblant surtout les femmes et la jeunesse des zones marginalisées. Elle s'emploie également à diffuser les principes de l'égalité entre les sexes et de la non-violence, développer de nouveaux instruments qui renforcent la stratégie non violente basée sur l'égalité, et analyser les causes structurelles de la violence et des inégalités afin de générer des connaissances critiques, favoriser l'adoption de politiques publiques innovantes».

Parmi les projets les plus marquants que l'Association a mis en oeuvre à cette fin, on peut citer ceux qui sont spécialement dirigés vers les femmes dans le cadre de clubs structurés autour de thématiques telles que : «Femmes leaders pour la paix», «Femmes Médiatrices de paix», «Femmes pour la non-violence», «Femmes, paix et sécurité», «Femmes actrices de paix en milieu rural», «Voix des femmes pour la tolérance».

Un processus novateur qui vise à créer des clubs de cohésion sociale et de prévention des conflits violents

Le projet Momkin pour sa part ambitionne de promouvoir la participation des jeunes, d'encourager l'esprit critique et le dialogue, de soutenir la culture de la paix et la non-violence. En ligne avec les objectifs de l'association ADO+, une organisation tunisienne active dans la promotion des droits des adolescents et des jeunes, avec un accent particulier mis sur l'éducation à la citoyenneté, à la lutte contre la violence et la promotion de la culture de la paix en particulier dans les milieux scolaires.

Cette mission s'accomplit grâce à deux leviers : une revue : Moumkin Magazine, qui traite de thèmes liés à la paix, la tolérance et la résolution pacifique des conflits. Elle est particulièrement orientée vers les milieux de la jeunesse pour y promouvoir un processus novateur qui vise à créer des clubs de cohésion sociale et de prévention des conflits violents, conçus, gérés et entretenus par des jeunes au sein des 8 centres publics de jeunesse en Tunisie. Réalisé en étroite collaboration avec d'autres ASC ainsi que les institutions publiques locales et régionales, ce projet est mené parallèlement à des activités sur le terrain pour concourir à sa réalisation.

Autre projet majeur dans le programme de l'association, celui intitulé «Beddel». Son objectif principal est de promouvoir la culture de la non-violence, du dialogue et de la paix en impliquant activement les jeunes dans des processus de changement social positif pour la promotion de la paix au sein de leurs communautés et pour réduire les comportements violents dans les milieux scolaire et communautaire.