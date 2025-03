Cote d'Ivoire: Alassane OUATTARA pris à son jeu avant la présidentielle d'octobre 2025

L'élection présidentielle ivoirienne dont le premier tour est prévu pour le 25 octobre prochain demeure un enjeu aux relents insoupçonnés et sur fond de médiation discrète et d'arbitrages diplomatiques, tant pour la paix et la sécurité que pour les éventuels protagonistes notamment, le président sortant Alassane Dramane Ouattara dont on ne sait toujours pas s'il va se représenter ou pas et le candidat en vue porté par l'opposition, le banquier et ancien patron du Crédit Suisse Tidjane Thiam. Coulisses des tractations d'une élection présidentielle qui n'a pas livré ses secrets. Exclusif

Entre les deux personnalités politiques de premier plan, se joue une partie de la géopolitique sous régionale avec en lame de fond le maintien et l'avenir des intérêts particulièrement français. Selon des confidences reçues des milieux avertis des relations franco-ivoiriennes, l'ancien président francais, Nicolas Sarkozy aurait oeuvré en sous marin pour trouver des arrangements entre Alassane Dramane Ouattara et Tidjane Thiam. Un plan qui consisterait à la non participation du président sortant au scrutin d'octobre 2025 contre une garantie de le laisser vivre tranquillement après son départ du palais présidentiel.

MACRON- SARKOZY- Ouattara, Tidjane Thiam, le jeu à la roulette russe

Les mêmes sources rapportent à Confidentiel Afrique qu'Emmanuel MACRON informé en temps de ces "arrangements politiques en coulisses" aurait donné sa bénédiction urbi et orbi.

Mais, seulement, des sources soufflent que Ouattara est « otage » de son entourage hostile à Tidjane Thiam. Ne perdant pas la main du dossier ivoirien, l'ancien président français Nicolas SARKOZY est à la manoeuvre pour « sauver les meubles », dans l'attente, sans doute, d'un retour de l'ascenseur de l'homme qu'il avait tiré des « griffes » de Laurent Gbagbo qui dirigeait la Côte d'Ivoire d'une main de fer. OUATTARA doit une fière chandelle à Nicolas Sarkozy qui avait donné l'ordre à l'Opération Licorne de déloger Laurent Gbagbo à coups de roquettes lancés par des hélicoptères d'attaque des forces armées nationales de Côte d'Ivoire visant le bunker dans lequel s'était retranché l'ancien président, lequel sera par la suite traîné devant la Cour pénale internationale avant d'être libéré huit ans après.

Embarqué dans une mission hautement « secrète », l'ancien président français Nicolas SARKOZY reçoit dans ses huppés locaux parisiens Tidjane Thiam. Les deux amis se sont parlé et selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Tidjane Thiam devra rencontrer le président Alassane Ouattara dans un délai proche (date laissée à l'appréciation de l'agenda du président ivoirien).

Que peuvent donc bien mijoter les trois mousquetaires Ouattara, Nicolas Sarkozy, Tidjane Thiam ? Toutefois, la candidature de l'ancien patron de Prudential et du Crédit Suisse fait face à une contestation de plus en plus clivante de la part d'une des figures prégnantes du parti PDCI, l'homme d'affaires Jean Louis BILLON, qui joue son baroud d'honneur. Du côté du parti présidentiel, les conjectures vont bon train et c'est visiblement le grand statut quo.

Ouattara va-t-il se permettre de se tailler dans de nouveaux habits présidentiels en direction d'octobre 2025? Peu de thuriféraires qui ont l'oreille du chef n'osent s'épancher sur la question. Beaucoup d'arbitrages politiques et diplomatiques sont mis à l'épreuve pour « sauver » les derniers meubles du temple d'Alassane OUATTARA, avant de migrer à sa résidence à Mougins, au sud de la France.

Comme la poule aux oeufs d'or, la Côte d'Ivoire revêt une importance stratégique et géopolitique indéniable pour la France, tant sur le plan économique, politique que sécuritaire. Le pays est l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, et la France y trouve un marché important pour ses produits et ses entreprises. Plusieurs secteurs, tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les télécommunications, sont dominés par des entreprises françaises comme Total, Bolloré, Orange, Bouygues, Satom et Vinci. Ces entreprises contribuent à renforcer l'influence économique de la France dans la région.

Paris garde la main sur Abidjan

De plus, la Côte d'Ivoire est un producteur majeur de matières premières comme le cacao, le café, l'huile de palme, et le caoutchouc. Ces secteurs sont vitaux pour l'approvisionnement des industries françaises, notamment dans l'agroalimentaire et le secteur du luxe. Par conséquent, la stabilité économique et politique de la Côte d'Ivoire a des répercussions directes sur l'économie française.

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est un hub régional pour les affaires en Afrique de l'Ouest. En tant que premier port de la région, il permet aux entreprises françaises d'avoir un accès privilégié au marché ouest-africain. En outre, la Côte d'Ivoire joue un rôle important dans les efforts de développement régionaux et attire de nombreux investisseurs étrangers, dont des acteurs français, grâce à ses réformes économiques et à son environnement favorable aux affaires.

Le pays est également un membre clé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ce qui fait d'elle un acteur influent dans la sous-région.

La Côte d'Ivoire et la France partagent une relation historique de longue date, marquée par la colonisation française, l'indépendance en 1960, et les liens forts entre les deux nations. Les relations culturelles sont également importantes, avec une forte présence de la langue française et de la culture française. Ce lien historique crée une base solide de coopération et d'influence dans de nombreux domaines.

La France continue de jouer un rôle majeur dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, avec un grand nombre d'Ivoiriens étudiant dans les universités françaises, et des institutions culturelles françaises telles que l'Alliance Française ou les écoles françaises implantées dans le pays.

La Côte d'Ivoire a un rôle central dans la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Dans le contexte de la lutte contre les menaces terroristes et les groupes armés, particulièrement au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, la Côte d'Ivoire joue un rôle de premier plan.

Par ailleurs, la France a plusieurs bases militaires en Côte d'Ivoire (notamment la base militaire d'Abidjan), qui sont un point stratégique pour ses interventions militaires en Afrique, que ce soit dans le cadre de missions de maintien de la paix (comme l'opération Licorne) ou de lutte contre le terrorisme. La stabilité de la Côte d'Ivoire permet donc à la France de maintenir une position stratégique en Afrique de l'Ouest.

Après les turbulences politiques et militaires des années 2000 et 2010 (notamment la crise post-électorale de 2010-2011), la Côte d'Ivoire est parvenue à retrouver une certaine stabilité politique. Cette stabilité est cruciale non seulement pour la région, mais aussi pour la France, car elle permet à la France d'avoir un partenaire fiable et stable en Afrique de l'Ouest. La gestion de la crise en Côte d'Ivoire, notamment l'intervention de la France en 2011 pour soutenir le président Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo, a renforcé les liens stratégiques entre les deux pays.

La Côte d'Ivoire occupe une position géopolitique centrale en Afrique de l'Ouest. Elle est un pivot pour les relations entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent, notamment en termes de commerce, de diplomatie et de sécurité. De plus, la Côte d'Ivoire dispose d'une importante zone économique maritime avec un accès stratégique à l'Atlantique. Ce rôle géographique place la Côte d'Ivoire comme un acteur clé pour les intérêts géopolitiques de la France dans cette partie du monde.

La Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique essentiel pour la France en Afrique de l'Ouest. Que ce soit sur le plan économique, politique ou sécuritaire, elle est au coeur des préoccupations françaises en Afrique. Le pays joue un rôle clé dans la stabilité de la région et est un acteur majeur dans la gestion des enjeux économiques et sécuritaires du continent. Au-delà de son poids historique et culturel, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un maillon incontournable des stratégies françaises pour maintenir son influence en Afrique tout en accompagnant le développement et la sécurité de la région ouest-africaine.