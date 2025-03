Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché ce jeudi 13 mars 2025.

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce jeudi 13 mars 2025, les activités du marché ont connu des évolutions disparates.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée à 1,710 milliard FCFA contre 604,978 millions FCFA le mercredi 12 mars 2025.

De son côté, la capitalisation du marché des actions a connu une baisse de 35 milliards, passant de 10 945,993 milliards FCFA la veille à 10 910,993 milliards FCFA ce jeudi 13 mars 2025.

Pour sa part, celle du marché des obligations enregistre une augmentation de 1,574 milliard, à 10 550,470 milliards FCFA contre 10 548,896 milliards FCFA le mercredi 12 mars 2025.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite est ainsi en repli de 0,32% à 290,91 points contre 291,84 points. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est replié de 0,39% à 146,29 points contre 146,87 points précédemment. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,36% à 123,23 points contre 122,79 la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 6 960 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 1 065 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,83% à 2 820 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,83% à 2 440 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,18% à 3 405 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 5,56% à 680 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 5,30% à 5 000 FCFA), SOLIBRA Côte d'Ivoire (moins 4,69% à 14 010 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 1 150 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA).