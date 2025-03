Cameroun: Les Lady Montaigne avenue - L'art de célébrer la vie

Elles sont une vingtaine, éclatantes de vitalité, réunies par une même passion : célébrer la vie. Ces femmes, toutes installées en région parisienne, se donnent rendez-vous chaque dernier vendredi du mois pour un moment de partage et de festivité.

Mais comment cette tradition a-t-elle vu le jour ?

À l'origine, elles sont des épouses, des mères, des professionnelles engagées. Infirmières, aides-soignantes, secrétaires, employées municipales ou encore femmes au foyer, elles se lèvent à l'aube pour accomplir leurs devoirs quotidiens, jonglant entre responsabilités familiales et obligations professionnelles. Ce sont des piliers de la société, des battantes de l'ombre qui méritent amplement d'être mises à l'honneur, en ce mois dédié à la femme.

Et parce que la vie ne saurait être que labeur, elles ont choisi d'écrire une autre partition : celle du plaisir et de la convivialité. Ainsi, chaque dernier vendredi du mois, elles se parent de leurs plus belles tenues, s'offrent les services d'un traiteur et conviennent d'un lieu pour accueillir leurs festivités. Une salle pouvant recevoir une cinquantaine d'invités, un DJ pour rythmer la soirée, et le tour est joué.

Le vendredi dernier fut une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de l'élégance et de la joie. La radieuse Jeanne NTEP était à l'honneur à l'occasion de son anniversaire. Une parenthèse enchantée où elle a eu le bonheur d'accueillir famille et amis autour d'un buffet aux saveurs exotiques, dans une ambiance des plus chaleureuses.

Le champagne a coulé, les cadeaux ont fusé, et le temps s'est suspendu, laissant place à une nuit d'émotions et de rires. À Paris, on ne fête pas simplement pour le plaisir de célébrer, on danse, on partage, on crée des souvenirs inoubliables.

Bravo à ces femmes d'exception. Bravo aux Lady Montaigne Avenue, véritables ambassadrices de la joie de vivre.