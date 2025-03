Algérie: Attaf reçoit la Représentante spéciale du SG de l'ONU et Cheffe de la MANUL

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, jeudi au siège du ministère, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et Cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Mme Hanna Serwaa Tetteh, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre d'Etat a réitéré ses félicitations à Mme Serwaa Tetteh pour sa nomination à la tête de la mission onusienne en Libye, en lui réaffirmant "la disposition de l'Algérie à lui apporter toutes formes de soutien et d'appui dans l'accomplissement de sa noble mission", selon le communiqué.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont échangé "les vues et les analyses concernant les développements de la situation sur la scène libyenne, ainsi que les perspectives de règlement de la crise dans ce pays frère", ajoute la même source.

Attaf a rappelé, dans ce cadre, la position algérienne et ses principaux fondements, soulignant notamment, que le règlement de la crise libyenne "ne peut se faire que par le biais d'un processus libyen inclusif et fédérateur, sans aucune exclusion", avec pour ultime objectif "le renforcement de l'unité nationale libyenne et la préservation de l'intégrité territoriale de ce pays frère".

Le ministre a également souligné que le règlement de la crise libyenne doit fixer comme priorité et objectif l'unification de toutes les institutions nationales libyennes et l'élimination de toutes formes de division et de scission sur la scène libyenne", selon la même source.

Il a, en outre, affirmé que la clé du règlement de la crise libyenne "est de mettre fin à toutes les formes d'ingérences étrangères et de permettre aux Libyens de décider de leur sort par eux-mêmes", mais aussi à travers "l'organisation d'élections libres et transparentes, à même de conférMer la légitimité aux institutions de l'Etat libyen, souverain et maitre de ses décisions".