Algérie: Introduction officielle de la BDL à la bourse d'Alger

Alger — La Banque de développement local (BDL) a été officiellement introduite, jeudi, à la Bourse d'Alger, d'où le début de cotation de ses actions, devenant ainsi la deuxième banque à rejoindre le marché financier.

L'opération de cotation des actions de la BDL a été lancée au siège de la Bourse d'Alger par le directeur général du Trésor public, Hadj Mohamed Sebaa, représentant le ministre des Finances, M. Abdelkrim Bouzred, en présence du directeur général par intérim de la BDL, Mohamed Mebarek, et du directeur général de la Société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières (SGBV), Yazid Benmouhoub, ainsi que du président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada, du délégué général de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), Rachid Belaid, et de cadres du secteur financier.

A cette occasion, M. Sebaa a estimé que l'introduction de la BDL à la Bourse d'Alger "se veut un évènement important" pour le secteur financier, voire "une étape supplémentaire" dans le processus de relance du marché financier du pays, ajoutant qu'il s'agit également d'une concrétisation du processus tracé par les Pouvoir publics pour le développement du système financier, traduisant la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le représentant du ministre des Finances a ajouté que cette étape "consacre les efforts du gouvernement visant à réformer et à moderniser le secteur financier, à réaliser l'inclusion financière, et à assurer tous les moyens pour mobiliser l'épargne nationale au service de l'économie, tout en diversifiant les sources de financement".

Pour sa part, M. Bouzenada a indiqué que cette introduction témoignait de la dynamique de la Bourse d'Alger, dont la valeur marchande a augmenté, l'année dernière, de 1000 %, estimant que cet "exploit historique" a été réalisé à la faveur d'une vision ambitieuse et des engagements pris par le président de la République, outre la volonté et la détermination de tous les acteurs du marché".

Dans ce contexte, il a mis en avant les efforts de la COSOB visant à améliorer le cadre réglementaire à travers la promulgation du nouveau règlement de la Bourse, en attendant la promulgation de la nouvelle réglementation des Fonds communs de placement à risques (FCPR), ainsi que d'un nouveau règlement concernant les informations à publier par les entreprises cotées en bourse pour renforcer la transparence.

Benmouhoub a, de son côté, estimé que cette introduction en bourse avait "de nombreux indicateurs positifs", et confirmait une fois de plus que "le marché financier est une source importante de financement et un levier essentiel pour les entreprises en vue de l'expansion et de l'excellence".

La capitalisation de la Bourse d'Alger a augmenté grâce à cette nouvelle introduction, atteignant 733 milliards de DA, "ce qui reflète la confiance des investisseurs et des entreprises en ce marché prometteur, qui représente une nouvelle fenêtre pour davantage d'expansion", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que d'autres sociétés publiques et privées devraient prochainement être introduites à la bourse d'Alger, ce qui propulsera davantage le marché.

Le directeur général par intérim de la banque a, quant à lui, affirmé que cette introduction "constitue un événement crucial et marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la banque", ajoutant que l'entrée de la BDL en bourse "se veut un engagement, de sa part, à obtenir de meilleurs résultats, d'où l'impératif d'améliorer la gestion, renforcer le contrôle et la transparence, et développer des produits innovants suivant une vision moderne".

L'introduction de la banque dans le compartiment principal des actions intervient après une opération de souscription réussie, au cours de laquelle l'ensemble des actions proposées a été vendu, à savoir 44,2 millions d'actions pour une valeur de 61,88 milliards DA, soit 30% du capital de la banque.

L'opération de souscription a connu une forte affluence, la demande ayant dépassé le nombre d'actions proposées de près de 22%.

Les actions mis en ventes, ont été acquises par 27.418 souscripteurs, dont 26.489 personnes physiques, (plus de 35 millions d'actions d'une valeur dépassant 49 milliard DA), 911 personnes morales (plus de 1.5 millions d'actions pour plus de 10 milliards DA), et 18 investisseurs professionnels, (plus de 7.6 millions d'actions d'une valeur de plus de 2 milliards DA).

Pour rappel, la période de l'offre de la BDL s'était étalée du 20 janvier au 20 février 2025, dans le but de mobiliser un montant de 61,88 milliards DA, dont 44,2 milliards DA destinés à l'augmentation du capital et 17,86 milliards DA en prime d'émission, permettant ainsi de porter son capital de 103,2 milliards DA à 147,4 milliards DA.

L'ouverture du capital de la BDL par le biais de la bourse est la 2e opération du genre pour une banque publique, après celle qu'a connue le Crédit populaire d'Algérie (CPA) en 2024, devenant ainsi la 8e entreprise cotée en bourse.