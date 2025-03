Algérie: La CASOL, une institution au service de l'élite sportive africaine

Alger — L'Association des Confédérations Africaines des Sports Olympiques (CASOL), nouvellement créée au service de l'élite sportive africaine, a tenu jeudi à Alger, la première réunion de son exécutif, une rencontre historique marquant l'ancrage concret de cette nouvelle institution, porteuse d'ambitions majeures pour le rayonnement du sport africain sur la scène internationale.

Créée lors de l'Assemblée générale constitutive en octobre 2024 à Yaoundé au Cameroun, la CASOL incarne la volonté des confédérations sportives africaines de se structurer pour mieux défendre leurs intérêts et accompagner les athlètes du continent vers l'excellence internationale.

Regroupant toutes les confédérations africaines des disciplines olympiques d'été, cette organisation se veut être un levier stratégique pour une Afrique sportive plus unie, plus performante et plus influente au sein des instances mondiales.

Lors de cette première session exécutive à Alger, les membres, réunis sous la présidence du Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, ont tracé une feuille de route ambitieuse, fondée sur des missions clés pour propulser le sport africain vers de nouveaux sommets.

Parmi les missions qu'elle a tracé pour l'avenir du sport africain, cette institution s'attèle à optimiser la préparation de l'élite africaine pour les Jeux Olympiques et les grandes compétitions internationales, en plaidant pour des réformes sur les procédures de qualification et une meilleure représentativité du continent dans ses rendez-vous. Cela passe par faciliter l'accès aux infrastructures d'entraînement de haut niveau, et aussi harmoniser les calendriers sportifs et les règlements techniques entre les confédérations pour garantir une meilleure coordination continentale.

Lire aussi: CASOL: "la réunion d'Alger marque un tournant pour le sport olympique africain"

Au niveau des fédérations locales africaines, la CASOL veillera à défendre leurs intérêts auprès des instances partenaires comme l'ACNOA, l'ASOIF et le CIO, afin d'amplifier la voix de l'Afrique dans les grandes instances internationales. Elle encourage le développement de la formation et des académies sportives pour accompagner les futures générations d'athlètes et d'encadrants, en renforçant les échanges d'expertise entre pays africains.

Assurée d'être une vitrine d'excellence pour les talents du continent africain, la CASOL donne beaucoup d'importance à l'organisation des événements sportifs continentaux, notamment les Jeux Africains, les Jeux Africains de la Jeunesse, les Jeux Africains Scolaires et tous les jeux sportifs à caractère olympique.

Pour l'instance africaine, "ces missions ambitieuses traduisent sa vision tournée vers l'avenir, où la solidarité continentale est le moteur de la performance collective".

La CASOL rassemble un total de 28 confédérations africaines des disciplines olympiques d'été, véritables piliers du sport sur le continent. Cette diversité constitue une richesse inestimable, reflétant la vitalité du sport africain et sa capacité à briller sur tous les terrains, des pistes d'athlétisme aux bassins olympiques, des tatamis aux terrains de football.

"Cette unité dans la diversité est la force du mouvement sportif africain: elle permet d'unir les talents, de partager les bonnes pratiques et de bâtir, ensemble, une Afrique plus compétitive sur la scène mondiale", explique l'instance.

Avec cette première réunion exécutive à Alger, la CASOL a posé les fondations d'une coopération renforcée entre les confédérations africaines, avec l'objectif commun de faire rayonner l'Afrique sur la scène olympique et de valoriser les talents du continent.