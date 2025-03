Algérie: Le Conseil de la nation réaffirme son engagement pour l'édification du 'pays victorieux'

Alger — Le Conseil de la nation a réaffirmé son engagement à soutenir le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son projet d'édification de "l'Algérie victorieuse", capable de relever les défis actuels avec "courage et détermination".

Dans le préambule du numéro 99 de sa publication périodique, le Conseil de la nation souligne l'importance de ce projet qui vise à rassembler des positions et des réflexions sur des sujets cruciaux pour une "Algérie victorieuse".

Parmi les éléments phares de ce numéro, confectionné sous forme de recueil couvrant la période 2023-2025, il y a lieu de mentionner le discours du président de la République à l'ouverture du défilé militaire célébrant le 70e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954, dans lequel il a réaffirmé la doctrine défensive de l'Armée nationale populaire, ainsi que l'usage exclusif de ses moyens pour défendre l'Algérie et protéger sa souveraineté nationale.

L'autre moment fort relevé est celui du discours du président de la République adressé à la nation devant le Parlement, réuni en ces deux Chambres le 29 décembre dernier, et dans lequel il a bordé les réformes profondes engagées dans plusieurs domaines.

Organisé de manière chronologique, ce numéro retrace des événements politiques et historiques marquants, offrant des analyses touchant à la vie nationale dans toutes ses dimensions, ainsi qu'à la scène internationale, continentale et régionale. Il inclut également des contributions du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, à l'occasion de différents évènements nationaux et internationaux.

Il aborde également la réaction du Parlement algérien à la résolution du Parlement européen et reprend les communiqués des deux Chambres du Parlement condamnant fermement cette résolution, tout en dénonçant les allégations fallacieuses et les campagnes hostiles visant l'Algérie.

D'autres discours et contributions sur les questions du Sahara occidental et de la Palestine sont repris par la publication qui réitère la position de l'Algérie en faveur de l'autodétermination des peuples et de la défense des droits humains.