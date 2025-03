Algérie: Journée nationale des personnes à besoins spécifiques - Diverses activités et remise d'appareillages dans le Sud du pays

Ouargla — Diverses activités et cérémonies de remise d'équipements et appareillages ont marqué la célébration, jeudi, de la journée nationale des personnes à besoins spécifiques, dans les wilayas du Sud du pays.

Dans la wilaya d'Ouargla, une exposition d'activités d'enfants pensionnaires des établissements et centres spécialisés et associations, ainsi que la remise d'équipements, dont des tricycles, des chaises roulantes, des articles de literie orthopédiques et des effets vestimentaires en prévision de la fête de l'Aïd El-Fitr, ont été initiées, en signe de solidarité avec cette catégorie sociale.

Cette journée, dont les festivités ont été abritées par la bibliothèque de lecture publique Mohamed Tidjani, a donné lieu également à la présentation d'un bilan sur les activités de la direction de l'Action sociale et de la Solidarité durant l'année 2024 à travers le territoire de la wilaya.

Dans la wilaya d'El-Meghaïer, le centre psychopédagogique Chahid Debbakh Tahar a abrité une cérémonie, en présence des parents de personnes à besoins spécifiques, et une exposition d'ateliers d'enfants pensionnaires du centre, ainsi que la remise de 20 fauteuils roulants.

A Illizi, le centre Mechaouri-Mohamed pour enfants déficients mentaux a servi de cadre à une cérémonie de remise de fauteuils roulants, des appareillages et accessoires.

Djanet a célébré cette journée par l'organisation d'un atelier de décoration et de coloriage, d'initiation au boisement, en plus de la remise d'équipements et cadeaux aux enfants pensionnaires du centre psychopédagogique "Tin-Khatema".

A l'extrême Sud du pays, Bordj Badji-Mokhtar, le centre culturel du chef-lieu de wilaya a abrité une cérémonie de remise d'équipements, dont des fauteuils roulants.

Des activités de même nature ont également été organisées dans la wilaya de Tamanrasset, dont des activités culturelles au centre psychopédagogique d'Inkouf, une exposition d'artisanat, une autre sur les activités du secteur de l'Action sociale et de la Solidarité, ainsi que la remise de fauteuils roulants, d'articles orthopédiques et de diplômes d'honneur.