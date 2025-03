Algérie: Gendarmerie nationale - Un individu arrêté et 41 milliards de centimes saisis à Bir Mourad Rais

Alger — Un individu en état de fuite a été arrêté, et un montant de 41 milliards de centimes ainsi qu'une somme en devise ont été saisis par le Service de recherche et d'investigation de Bir Mourad Rais (Alger), indique jeudi un communiqué de la Gendarmerie nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et conformément aux instructions du procureur pour intensifier les recherches afin d'arrêter une personne recherchée dans le cadre d'une affaire traitée par le Service de recherche et d'investigation de Bir Mourad Raïs, un groupe de travail spécial utilisant des moyens techniques de suivi et d'investigation a été créé et réussi à localiser le mis en cause et l'arrêter", précise la même source.

"En coordination permanente avec les autorités judiciaires, il a été procédé à la perquisition des logements du mis en cause où ont été trouvés et saisis 41 milliards de centimes, 90.050 euros, 1150 dollars, 645 rials saoudiens dissimulés dans le coffre arrière de l'un des véhicules destinés à la contrebande ainsi que 13 véhicules touristiques et utilitaires", ajoute le communiqué.

La Gendarmerie nationale révèle, en outre, que "l'opération de perquisition a également abouti à la découverte d'un atelier clandestin de fabrication de compléments alimentaires et de fortifiants sexuels, ce qui constitue, un danger sur la santé publique".

Le mis en cause a été présenté devant les autorités judiciaires "pour crime de contrebande d'un haut degré de dangerosité menaçant la santé publique, ainsi que le délit de blanchiment d'argent perpétré dans le cadre d'une bande criminelle".