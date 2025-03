Afrique Australe: Le Sommet de la SADC réaffirme son soutien à la RDC

Luanda — Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu jeudi à Harare, a réaffirmé l'engagement de continuer à soutenir la République démocratique du Congo (RDC) dans la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que de sa sécurité et de son développement durables.

Le Sommet, présidé par le Président du Zimbabwe et de la SADC, Emmerson Mnangagwa, s'est déroulé dans un format hybride (virtuel et présentiel), avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, représenté par le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, qui a participé virtuellement.

Sous le thème « Promouvoir l'innovation pour créer des opportunités de croissance économique et de développement durables pour une SADC industrialisée », la réunion a réitéré la nécessité d'une solution politique et diplomatique avec toutes les parties impliquées, y compris les États, les acteurs non étatiques, les acteurs militaires et non militaires en RDC pour le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la tranquillité dans le pays.

Les chefs d'État réitèrent également la décision du Sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi et d'inclure davantage de facilitateurs pour renforcer la consolidation de la paix.

La réunion a salué l'approbation de la résolution 277, qui approuve des lignes directrices claires pour une solution durable en soutenant les efforts de l'Union africaine, des Communautés d'Afrique de l'Est, de l'État d'Afrique centrale, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et de la SADC, pour convoquer des réunions de haut niveau et déployer des efforts dans le cadre des processus de médiation fusionnés de Luanda et de Nairobi.

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC a également reconnu les efforts du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC.

A l'occasion, le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la SADC dans la résolution des défis sécuritaires auxquels son pays est confronté.

À son tour, le président de la SADC, Emmersom Mnangagwa, a exprimé sa gratitude aux chefs d'État et de gouvernement pour leur participation à la session virtuelle et pour leur engagement en faveur de la coopération dans le cadre de l'agenda de la région.