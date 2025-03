Afrique: Le Président angolais et le Premier ministre éthiopien analysent la coopération

Addis — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est entretenu jeudi, à Addis-Abeba, avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, avec qui il a discuté du renforcement des relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt mutuel.

La réunion a eu lieu après que l'homme d'État angolais, en tant que président en exercice de l'Union africaine, ait présidé la cérémonie de passation de pouvoirs entre l'ancienne et la nouvelle direction de la Commission de l'UA (CUA), ainsi que quatre nouveaux membres de cet organe.

L'événement s'est déroulé en présence du Président éthiopien, Taye Atske-Selassie, et de membres du corps diplomatique, entre autres invités.

Avant la rencontre avec le Premier ministre éthiopien, João Lourenço a visité son bureau de travail, au 19ème étage du siège de l'Union africaine, et a ensuite rencontré le président et le vice-président de l'CUA, respectivement Mahmoud Ali Youssouf et Selma Malika Haddadi, ainsi que les commissaires de cet organe.

Plus tard, il s'est rendu au Adwa Victory Memorial Museum, où il a déposé une couronne de fleurs. Ce site historique honore la victoire éthiopienne contre l'Italie lors de la bataille d'Adwa en mars 1896.

Aujourd'hui encore, le Chef de l'État angolais participe à un dîner offert par le Premier ministre éthiopien.

Vendredi, toujours en tant que leader de l'Union africaine, le Président João Lourenço visite le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), une entité créée à l'initiative de l'UA dans le but de renforcer la sécurité sanitaire sur le continent, de répondre aux pandémies et de développer les capacités dans le domaine de la santé publique.

Lors d'une visite guidée, João Lourenço, accompagné du directeur général du CDC, Jean Kaseya, visitera les installations de cette infrastructure et découvrira le Centre des opérations d'urgence de Santé publique.