Tunisie: Changment climatique - Les journalistes du monde entier, invités à une semaine de couverture ciblée, à partir du 20 avril 2025

Tunis — Une ONG internationale spécialisée dans le climat, Covering Climate Now (CCnow), vient de lancer un appel aux journalistes du monde entier, dans le cadre d'un projet baptisé "Le Projet 89%", pour entamer une semaine de couverture ciblée sur le changement climatique, à partir du 20 avril 2025.

"Le Projet 89%" est un effort journalistique mondial d'une année visant à faire entendre la voix de l'immense majorité des citoyens du monde, estimée par des études à 89%, qui souhaite que les gouvernements prennent des mesures plus concrètes et immédiates face aux changements climatiques.

Une semaine de couverture ciblée par des journalistes et des rédactions du monde entier débutera le 20 avril 2025 et coïncidera avec la Journée de la Terre. "Les journalistes et les rédactions du monde entier sont invités à y participer, sans aucun coût économique ni ligne éditoriale à suivre", indique l'ONG, cofondée en 2019 par la Columbia Journalism Review et le magazine The Nation et représentée dans plus de 60 pays du monde.

Une deuxième semaine de couverture ciblée aura lieu en octobre, avant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP30), qui aura lieu à la ville de Bélem au Brésil, du lundi 10 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025.

L'idée du Projet 89 % est née d'une série d'études scientifiques récentes révélant que l'écrasante majorité de la population mondiale, entre 80 et 89 %, souhaite une action climatique plus forte. "Cependant, cette immense majorité mondiale ignore qu'elle est majoritaire, la plupart pensent que leurs concitoyens ne sont pas d'accord".

"En publiant des articles, en collaborant avec d'autres salles de rédaction, en rejoignant et en organisant des événements publics, en amplifiant les réactions sur les réseaux sociaux", cette initiative pourrait créer l'impact souhaité.

Déjà, en septembre 2019, 323 médias partenaires de CCnow ont produit des milliers d'articles qui ont contribué à briser le silence climatique qui a longtemps régné dans les médias du monde entier.

"Si les médias du monde entier n'améliorent pas et n'étendent pas considérablement leur couverture du climat, la sensibilisation du public et la volonté politique nécessaires pour s'attaquer à la crise ne seront tout simplement pas au rendez-vous", estime l'organisation.