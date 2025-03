Algérie: 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies - Le pays encourage les femmes dans la recherche et l'innovation

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a affirmé, jeudi à New York, que l'Algérie "soutient et encourage les femmes dans les domaines de la recherche et de l'innovation" et s'emploie à "promouvoir le secteur de la numérisation et des nouvelles technologies", a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de sa participation aux travaux de l'événement parallèle organisé par la Ligue arabe, en collaboration avec le ministère du Développement social du Sultanat d'Oman, sous le thème "La femme arabe vers la créativité et l'innovation : l'ère de la révolution industrielle", en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York, Mme Mouloudji a précisé que "l'Algérie soutient et encourage les femmes dans les domaines de la recherche et de l'innovation" et "s'emploie à promouvoir le secteur de la numérisation et des nouvelles technologies, à accélérer la transition numérique et à développer les startups".

Mettant en avant "les taux de réussite élevés enregistrés, chaque année, chez les filles à l'examen du Baccalauréat", la ministre a indiqué que ces résultats expliquent "le nombre important d'étudiantes inscrites dans les universités et les instituts (+65 %)".

Mme Mouloudji a, par ailleurs, mis en exergue les efforts visant à rapprocher les étudiantes du marché du travail, à travers la mise à disposition d'incubateurs de start-up afin de les accompagner et de les soutenir par la formation professionnelle et les conseils.

Les avancées technologiques actuelles ont "un impact évident sur les systèmes économiques, notamment en termes d'opportunités d'investissement résultant de l'augmentation des niveaux de productivité et de compétitivité, du développement des aptitudes de la main-d'œuvre et de la généralisation des méthodes de production les plus efficaces et les plus durables", a soutenu la ministre, estimant que cela entraînera "une amélioration significative du niveau de revenus et du niveau de vie".