Algérie: Le président de la République félicite le président de la Commission de l'UA à l'occasion de sa prise de fonctions

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de félicitations au président de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Mahmoud Ali Youssouf, à l'occasion de sa prise de fonctions, lui faisant part de la disposition de l'Algérie à œuvrer de concert au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les Etats et les peuples du continent.

"Il me plaît, à l'occasion de votre élection à la tête de la Commission de l'Union africaine et de votre accession à vos nouvelles fonctions, de vous présenter, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de succès et de réussite dans l'accomplissement de vos hautes fonctions.

Votre élection à ce poste prestigieux reflète la confiance des Etats africains en vos compétences et en votre immense expérience reconnue, et témoigne de l'estime et de la considération dont vous jouissez dans le continent.

Je suis convaincu que votre leadership contribuera à renforcer l'action africaine commune et à atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, fera prévaloir les principes de notre organisation conformément à la vision de ses pères fondateurs et servira les aspirations de nos peuples à une Afrique forte et prospère jouissant de paix et de stabilité.

Votre accession à ce poste intervient à une étape qui exige la consolidation des fondements de la bonne gouvernance et l'ancrage du socle de la transparence au sein de la Commission de notre organisation continentale, conformément à nos visions communes pour l'édification d'une institution forte à même de relever les défis actuels et de se projeter dans l'avenir.

Tout en vous réitérant mes chaleureuses félicitations, je saisis cette occasion pour vous faire part du soutien total de l'Algérie à vos efforts au service des intérêts de notre continent et de notre disposition à œuvrer de concert avec vous au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les Etats et les peuples de notre continent, en vue de bâtir une Union africaine plus forte et plus influente.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération et de mon profond respect", lit-on dans le message du président de la République.