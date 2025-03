Algérie: Oran - Ouverture de la 17e édition des 'Dourouss Mohammadia'

Oran — La 17e édition des "Dourouss Mohammadia" a été inaugurée, jeudi soir au siège de la Zaouïa Belkaïdia El-Hebria, sise dans la localité de Sidi Maârouf, à l'Est d'Oran.

Cette édition est consacrée, cette année, au thème: "Le soufisme, essence de la religion et pilier de l'excellence (Ihsan)".

La cérémonie d'ouverture du colloque, organisé annuellement par cette zaouïa à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du wali d'Oran, Samir Chibani, du cheikh Sidi Mohamed Noureddine Belkaïd, cheikh de la Zaouïa Belkaïdia El-Hebria, ainsi que d'un grand nombre d'érudits et de cheikhs.

Cette édition réunit une pléiade de savants et de fakihs d'Algérie et du monde islamique, notamment d'Egypte, du Liban, de Turquie, de Jordanie et du Soudan, qui devront animer des conférences en lien avec le thème principal du colloque, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 21 mars.

Les conférences aborderont plusieurs thématiques telles que : "La charia et la vérité", "La fondation du soufisme", "Science et connaissance chez les maîtres soufis", "L'école Chadhlia et son rôle au service du soufisme", "Nos maîtres Ahl al-Bayt vus par des cheikhs de l'éducation spirituelle", ainsi que "Cheikh Sidi Abdelkader El-Djilani El-Hassani".

D'autres interventions sont également prévues, portant sur "Le rôle des maîtres soufis au service du Fik'h, de la jurice-prudence et de ses sciences dans les quatre rites", "L'impact de la purification spirituelle soufie sur l'éducation de l'âme et la construction de l'être humain", "Les confréries soufies en Algérie", "Les grandes oeuvres des maîtres soufis", "La légitimation juridique du soufisme" et "Pour une vie spirituelle fondée sur l'Ihsan, la tolérance, l'amour et la paix", entre autres.

Les participants présenteront leurs interventions après les prières d'El-Asr et des Tarawih, indique-t-on.

Des séances scientifiques seront également organisées, réunissant les conférenciers et les étudiants de la Zaouïa Belkaïdia, qui veille à l'enseignement du Saint Coran, de la charia et du Fik'h.