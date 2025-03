Algérie: Rekhroukh reçoit des députés de l'APN des wilayas d'Adrar et Bordj Badji Mokhtar

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, a reçu, jeudi à Alger, une délégation de députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant les wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a constitué une occasion pour les députés de soulever plusieurs préoccupations des habitants des deux wilayas, notamment liées à la modernisation et la réhabilitation des routes nationales et wilayales, "en particulier la RN 6 dans son tronçon traversant les wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar, qui constitue un axe stratégique et un corridor reliant le nord et le sud du pays", précise le communiqué.

Les députés ont également relevé l'importance de "la modernisation et le renforcement de la RN 6 dans son segment reliant la commune de Tsabit à Adrar, ainsi que la RN 52 reliant la commune d'Aoulef à In Salah, en plus de la RN reliant Adrar à Aoulef".

Par la même occasion, les députés ont évoqué d'autres projets visant à "désenclaver certaines zones isolées, notamment par le revêtement des pistes et la réalisation de nouvelles routes connectées au réseau routier existant", ajoute la même source.

De son côté, M. Rekhroukh a rappelé les efforts de l'Etat dans le développement des infrastructures, "à travers les nombreux projets lancés pour moderniser et réhabiliter les routes dans les wilayas du Sud, dans le cadre du renforcement du développement de cette région et de la facilitation des échanges commerciaux avec les pays africains".

Le ministre a, à cet égard, mis en avant l'importance de la réalisation du projet de modernisation de la RN 06 dans son tronçon reliant Reggane, Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine, sur un linéaire de 550 km, qui contribuera à désenclaver les populations des zones frontalières et à développer les différents secteurs dans la région, selon la même source.

Le ministre a, en outre, salué l'apport de son secteur dans le processus de renforcement du développement socioéconomique des wilayas du Sud, à travers "la poursuite du travail et l'intensification des efforts pour concrétiser divers projets destinés à raccourcir les distances entre les wilayas d'Adrar, de Bordj Badji Mokhtar et les wilayas voisines, en phase avec les aspirations des citoyens".

Cette rencontre intervient "en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la coordination continue et efficace entre le Gouvernement et les représentants du peuple au Parlement, mais aussi en consécration du principe de l'action participative et de la prise en charge optimale des principales préoccupations des citoyens", conclut le communiqué.