Algérie: Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques - Expositions et distribution d'appareillages dans les wilayas de l'Est du pays

Constantine — La célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques (le14 mars de chaque année) dans les wilayas de l'Est a été marquée jeudi par l'organisation d'expositions sur les diverses activités des établissements spécialisés et associations de solidarité et la distribution d'appareillages spéciaux pour cette catégorie de la société dans le cadre des efforts de l'Etat de prise en charge.

Dans la wilaya de Constantine, la maison de la culture "Malek Haddad" a abrité des expositions des établissements et centres spécialisés, des associations activant dans ce domaine et des divers partenaires et des spectacles de théâtre outre la distribution de fauteuils roulants et la remise de l'agrément à un établissement privé d'enseignement spécialisé pour enfants inadaptés mentaux et d'une attestation de qualification et de financement d'un kiosque multiservices en présence du wali, Abdelkhalek Sayouda.

A Batna, diverses activités ont été tenues au centre des loisirs scientifiques du pôle culturel et sportif de "Kechida" où le wali, Mohamed Benmalek a présidé une cérémonie de distribution de fauteuils roulants, de prothèses auditives et de cannes blanches ainsi que de médailles et attestations aux lauréats des tournois sportifs et concours organisés à l'occasion.

L'occasion a donné lieu à la présentation de chants religieux et patriotiques et de pièces de théâtre et une exposition des produits des enfants fréquentant les établissements spécialisés du secteur.

Le wali de Guelma, Mme Houria Aggoune, a présidé à l'occasion une cérémonie de distribution de 190 appareillages à des personnes aux besoins spécifiques à la grande salle du siège de la wilaya qui a également abrité des activités culturelles révélant les talents et le potentiel créatifs des enfants et jeunes fréquentant les centres spécialisés de la wilaya de Guelma qui compte près de 20.000 personnes aux besoins spécifiques.

A Khenchela, le wali, Salim Harizi a présidé au centre psychopédagogique chahid "Abdaoui Belkacem" de Kaïs la cérémonie de distribution de 116 appareillages et prothèses et la remise par la direction de la culture de 100 livres aux enfants scolarisés dans ce centre.

Il a également assisté aux spectacles animés par les enfants aux besoins spécifiques fréquentant les établissements des secteurs de la l'éducation et de l'action sociale affirmant à l'occasion "l'engagement constant de l'Etat à soutenir cette catégorie et concrétiser le principe d'égalité des chances dans les divers domaines".

Il a également considéré que cette journée est "une opportunité pour réaffirmer l'engagement à consolider les droits de cette catégorie et favoriser son intégration à la vie sociale, économique et culturelle".

La wilaya de Skikda a célébré l'occasion par l'organisation de multiples activités d'enfants de cette catégorie et la tenue d'expositions à la maison de la culture "Mohamed Serradj" en présence des autorités locales conduites par le wali, Saïd Akhrouf qui a visité les diverses expositions et présidé la remise d'appareillages divers pour cette catégorie.

Le centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux de la commune d'El Hadjar (Annaba) a connu l'organisation de plusieurs manifestations culturelles et sportives, la distribution de prothèses et appareillages et la remise de prix aux lauréats des tournois sportifs et d'attestation de qualification professionnelle à des jeunes aux besoins spécifiques ayant bénéficié de formation en présence du wali, Abdelkader Djellaoui et cadres du secteur de l'action sociale et encadreurs des établissements spécialisés.

A Ouled Djellal, le secrétaire général de wilaya,Mohamed Tenfar a présidé au centre psychopédagogique chahid "Sassi Kadour" l'oprération de distribution d'appareillages pour personnes aux besoins spécifiques et la signature d'une convention de partenariat entre la direction de l'action sociale et de la solidarité et l'unité de Biskra de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées outre la distinction de récitants du Saint Coran et lauréats de concours.

La salle "Miloud Tahri" de Souk Ahras a accueilli la distribution d'appareillages pour personnes aux besoins spécifiques et des expositions d'enfants des centres spécialisés en présence du wali, Abdelkrim Zinai dans le cadre du programme de la célébration de cette journée placée sous le slogan "l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques, notre engagement pour le développement".