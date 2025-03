Sénégal: Modernisation de l'administration publique - Trois procédures du projet «Admin» optimisées

Lancé en 2021, le projet « Renforcer une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal », communément appelé « Doolel Admin », a été officiellement clôturé hier, mercredi 12 mars 2025, à Dakar. Après trois ans et demi de mise en oeuvre, ledit projet a permis d'optimiser trois résultats majeurs.

Dans un monde en perpétuelle croissance, tant du point de vue démographique que dans celui de la prise en charge des préoccupations des populations, les administrations publiques se doivent être performantes afin de répondre efficacement et en temps réel aux besoins de ces dernières. C'est dans cette optique que le projet « Doolel Admin », initié dans le cadre de la coopération allemande et mis en oeuvre sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Secteur public (MFPRSP), a été officiellement clôturé hier, mercredi 12 mars, à Dakar.

Ledit projet dresse un bilan satisfaisant, avec à la clé trois résultats majeurs : l'amélioration des capacités de pilotage, de suivi et de mise en oeuvre des principaux acteurs impliqués dans la gestion administrative ; la création de bases méthodologiques et d'outils managériaux en vue d'une gestion efficace et durable des services administratifs ; l'amélioration de la qualité d'une sélection de procédures administratives au niveau territorial.

Cette modernisation de l'administration publique constitue une avancée significative dans l'optimisation de la gestion des services administratifs au Sénégal. Les ministères concernés par ce projet sont celui de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) ainsi que celui de l'Industrie et du Commerce.

La directrice résidente de la GIZ, Ulrike Ebeling, a affirmé que la coopération allemande poursuivra son engagement aux côtés du Sénégal en faveur de la bonne gouvernance étatique, notamment à travers des projets soutenant la transformation numérique ou promouvant la justice et la transparence.

Satisfaite des résultats probants, la Secrétaire générale du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Secteur public a fait savoir que douze mesures de réforme ont été adoptées et pilotées dans le cadre du projet. Parmi celles-ci, « la création de l'Académie de leadership féminin dans les autres fonctions de l'administration, l'Académie Yaté-Gala, qui a été lancée par le ministre lui-même l'année dernière », a-t-elle cité.

En outre, une évaluation a été menée sur les mesures préventives mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, couvrant plusieurs domaines, notamment la formation des cadres de l'administration centrale et décentralisée. Une autre évaluation a porté sur les 25 méthodes et outils managériaux développés et appliqués.

Sur le plan du développement durable, la stratégie des contributions déterminées au niveau national pour le secteur industriel a été élaborée et adoptée. Par ailleurs, des textes réglementaires relatifs à la promotion de l'industrialisation au Sénégal, intégrant des aspects environnementaux, ont été conjointement proposés.