Pape Thiaw a dévoilé hier, jeudi 13 mars 2025, en conférence de presse, sa liste pour les deux prochains matchs de l'équipe du Sénégal contre le Soudan, le 22 mars à Benghazi (Libye), et le Togo, le 25 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (Dakar) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur a fait appel à 6 nouveaux joueurs. Un temps écartelé (un moment) entre l'Espagne et le Sénégal, Assane Diao (Como) est en première ligne et fera ses premiers pas en même temps que Yehvan Diouf (Gardien de buts de Reims), les défenseurs Ilay Camara (Standard Liège) et Antoine Mendy (OGC Nice), Cheikh Tidiane Niasse (Hellas Verona) et le joueur local de l'AS Douanes, Richard Sagna. Le sélectionneur en a profité pour justifier ses choix, et partager ses attentes pour ses deux matchs à grands enjeux pour la première place du groupe B.

Pape Thiaw a publié hier, jeudi 13 mars 2025, la liste des «Lions» en direction de la double confrontation contre le Soudan et le Togo dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Comme attendu, le Sénégal a insufflé du sang neuf dans son groupe en intégrant plusieurs jeunes talents.

Fortement annoncé depuis quelques semaines, Assane Diao fera son entrée dans la Taniére. Le sociétaire de Côme (Serie B, Italie) sera accompagné par cinq (05) novices tout aussi annoncés. Il s'agit du gardien de but du club de Reims, Yehvan Diouf, d'Ilay Camara (Standard Liège), d'Antoine Mendy (OGC Nice), du milieu de terrain Cheikh Tidiane Niasse (Hellas Verona) mais aussi de l'attaquant Richard Sagna, le seul joueur local, évoluant à l'AS Douanes. Des nouveaux venus auxquels il faut ajouter les retours du milieu de terrain d'Alméria, Dion Lopy, et du défenseur d'Anderlecht, Moussa Ndiaye.

POURQUOI J'AI CHOISI ASSANE DIAO...

«Pour Assane, c'est le choix du coeur, il a envie et ça compte. Il m'a donné son accord pour venir en sélection. Il m'a fait savoir qu'il aime son pays. Une fois au Sénégal, on lui montrera qu'il est chez lui. Pour Richard, c'est un joueur merveilleux. Je suis amateur du foot local ; la sélection, c'est du mérite. Je ne suis pas dans des choses foot local ou des binationales ou autres choses. Il a montré qu'il est là. C'est un joueur percutant et dans l'ensemble, il a marqué plus de buts dans le foot professionnel au Sénégal. Ça donne un signal fort aux joueurs du championnat local», explique-t-il.

Le coach des Lions s'est également justifié sur les absences et particulièrement celui de Malick Thiaw dont le nom circulait parmi les possibles nouveaux arrivants. S'il annonce avoir déjà eu des contacts avec le joueur, le sélectionneur des «Lions» a préféré entretenir le suspense et promet une surprise sur ce prometteur défenseur de Milan AC.

Après avoir représenté l'Allemagne dans les catégories jeunes, le joueur né en Allemagne, d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise, est éligible pour jouer aussi bien pour le Sénégal, l'Allemagne et la Finlande. «Je suis parti voir Malick ; j'ai effectivement discuté avec Malick Thiaw ; mais je préfère le garder pour moi. Vous verrez ; c'est une surprise !», a-t-il confié.

Le successeur d'Aliou Cissé a été interpellé sur le cas de Youssou Sabaly, dont le retour en équipe national est de plus en plus sollicité. Après des échanges avec le joueur de Betis Séville, il a laissé entrouverte la possibilité d'un retour (du joueur). «Pour le cas de Sabaly, je lui ai parlé, mais on n'a pas parlé pour un retour. Je lui souhaite de retrouver tous ses moyens physiques. Il nous éloigne souvent du terrain. Il travaille dessus. En ce moment, il est très bien. Je vois qu'il y a une demande sociale pour son retour. On ne sait pas l'importance qu'il peut avoir dans cette sélection. Maintenant, il faut laisser le temps faire. Il est en train de faire une très bonne saison. Il est en train de contrôler. Il faut qu'il trouve quelque chose vite, d'ici la fin de saison. On vous souhaite bonne chance», relève-t-il

«ON A UNE OPPORTUNITÉ DE RÉCUPÉRER LA PREMIÈRE PLACE»

Pape Thiaw s'est aussi projeté sur la double confrontation contre le «Crocodiles» du Soudan et les «Eperviers» du Togo. Deux rencontres à grands enjeux avec comme objectif de se hisser à la première place du groupe. «On va jouer le Soudan à l'extérieur, en Libye. On sait que c'est un match qui va être très déterminant. Et comme c'est le premier contre le deuxième, je dirais que c'est une petite finale. Et nous, on fera le maximum pour récupérer ces points. Parce qu'on veut terminer, après ces deux journées, à la première place.

Là aussi, c'est une équipe qui mérite aussi des qualités. C'est pour ça qu'elle est première de ce groupe. Et maintenant, on a une opportunité pour récupérer cette première place. Ça va être ses premiers matchs. On les a étudiés. Je préfère garder ce que j'ai étudié sur cette équipe. On peut émettre un plan de jeu pour pouvoir remporter les trois points».

«Aussi, quant à ce qui concerne l'équipe du Togo, oui, c'est vrai, c'est une équipe qui ne (nous) réussit pas trop. Mais maintenant, nous, on peut le faire dans notre stade. Une équipe qui rentre au stade Abdoulaye Wade saura que le Sénégal est déterminé pour prendre vraiment des points. Et ça, c'est très important. Après, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui nous fatigue souvent. Maintenant, on va bien se préparer pour avoir le maximum de points lors de ces deux rencontres», a-t-il confié.

«CHAQUE MATCH EST PRESQUE COMME UNE FINALE»

Il a tenu à rappeler l'importance des conditions optimales pour le déplacement à Benghazi où le Soudan va recevoir le Sénégal. Mais aussi de la logistique. Cela permettra une récupération efficace, d'autant plus essentielle en période de Ramadan.

«Notre État et notre fédération vont tout mettre (en oeuvre) pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense que surtout entre ces deux matchs qui sont à deux jours d'écart, c'est important surtout pour la récupération. Et depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération mettent (à notre disposition) un avion qui nous permette de rentrer tout de suite après les matchs», indique-t-il.

«Ces deux matchs importants approchent, et nous allons bien nous préparer, même si nous jouons sur un terrain hostile. Nous savons que cela ne sera pas facile, et compte tenu de notre statut actuel, chaque match est presque comme une finale. Nous les aborderons comme il se doit, en étant présents pour montrer que le Sénégal est toujours là», a conclu Pape Thiaw.

Liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli SC) Mory Diaw (Rodez AF) ; Yehvann Diouf (Stade de Reims)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal FC) ; Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa FC) ; Abdou Diallo (Al-Arabi FC) ; Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais) ; Krépin Diatta (AS Monaco), Ilay Camara (Standard de Liège), Moussa Ndiaye (RSC Anderlecht) ; Antoine Mendy (OGC Nice)

Milieux de terrain:

Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) ; Dion Lopy (UD Almeria), Pape Gueye (Villarreal) ; Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ; Lamine Camara (AS Monaco) ; Idrissa Gana Guéye (Everton) ; Cheikh Niasse (Hellas Verona)

Attaquants : Ismaila Sarr (Crystal Palace) ; Assane Diao (Como), Sadio Mané (Al-Nassr), Abdallah Sima (Stade Brestois) ; Habib Diallo (Damac FC), Boulaye Dia (Lazio) ; Pape Chérif Ndiaye (Étoile Rouge de Belgrade),Richard Sagna (AS Douane)