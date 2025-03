Sénégal: Bambey /visite de la vice-présidente du Fida - Les initiatives des bénéficiaires de Ngue Guèye cités en exemple

La vice-présidente du Fonds international du développement agricole 'Fida Madame Gérardine Mukeshimana accompagne du coordonnateur d'Agri jeunes Talla Gaye a effectué une visite au niveau des projets financés par le Fida à Ngue Gueye dans le département de Bambey .

Cette visite vise à prendre connaissance des initiatives sur des communautés rurales. La vice-présidente du fonds international du développement agricole Fida déclare avoir tiré des leçons dans les initiatives développées dans cette zone afin qu'elles soient démultipliées dans d'autres pays.

La vice-présidente du fonds international du développement agricole (Fida), Madame Gerardine Miukeshimana, a visité deux membres du village de Ngue Guèye ayant bénéficié du financement d'Agri-jeunes. Il s'agissait de prendre connaissance de l'impact des initiatives en question sur ces communautés rurales. Chérif Diouf, bénéficiaire du projet Agri-jeunes, explique : « J'étais à Dakar en qualité d'aide maçon et percevais 3000 Frs par jour. J'ai tout abandonné pour m'installer ici. Je gagne ma vie à Ngue Guèye. Le travail est beaucoup plus pénible à Dakar qu'à Ngue Guèye. Je m'active dans l'embouche bovine, dans l'embouche ovine. J'ai débuté avec 3 bovins aujourd'hui et j'en suis à 4 têtes».

La vice-présidente du Fonds international du développement agricole (Fida) Madame Gérardine Mukeshimana a rappelé que l'Agri-jeunes est un projet qui a l'ambition de créer des emplois durables pour les jeunes ruraux et pour équiper les jeunes. « L'objectif du projet est de permettre aux jeunes de pouvoir des conditions de rester dans le milieu rural pour se développer. Chérif Diouf a commencé avec l'élevage et est en train de diversifier ses activités. On a constaté qu'il a investi dans la volaille, dans l'embouche des caprins. Il est en train de faire des progrès prometteurs.

C'est un projet qui entre dans le cadre des ambitions du gouvernement du Sénégal. Nous tirons les leçons pour qu'ils soient praticables dans les autres pays », a-t-elle dit. Le Fida travaille au Sénégal depuis 1975 et a soutenu 22 programmes et projets d'une valeur de 1 ,4 milliard de dollars dont 500 millions ont été directement financés par le Fida. Près de 500 000 ménages ont bénéficié de ces programmes.