Sénégal: Instauration d'une véritable culture de la paix au pays - Le COSCE élaboration une Charte pour tous les acteurs

Acteur essentiel de la promotion de la gouvernance démocratique et politique au Sénégal, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), en partenariat avec le Royaume-Uni, ambitionne d'instaurer une véritable culture de la paix. C'est l'objet d'un atelier de pré-validation de la Charte pour la Paix et le Renforcement de l'engagement citoyen, tenu à Dakar hier, jeudi 13 mars 2025.

Malgré son image de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, le Sénégal fait l'objet de plusieurs convoitises, du fait qu'il est devenu un pays pétrolier, un pays qui va exporter le gaz. Ceci-ci représente un enjeu important par rapport à la paix, avec les risques de violences et de troubles.

Face à ces risques, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), à travers son programme de promotion d'une gouvernance démocratique et politique au Sénégal, a initié, en collaboration avec le Royaume-Uni, une Charte pour un engagement citoyen en faveur de la démocratie et la paix. Celle-ci, selon le COSCE, constitue une démarche fondamentale pour garantir la paix sociale et la stabilité démocratique en particulier durant les phases électorales.

«Nous sortons d'un cycle électoral marqué par des violences, à une tension. Et nous avions réussi à surmonter ces violences ; mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de violence et que la paix est irréversible. Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que la paix soit irrésistible», a déclaré Pr Babacar Gueye, Coordonnateur du COSCE.

Et pour ce faire, poursuit-il, «Nous passerons nécessairement par un renforcement de notre démocratie pour arriver progressivement à instaurer, à instituer dans notre pays une véritable culture de la paix. A ce moment-là, on pourra dire que cette paix-là a été irréversible.»

Le coordonnateur du COSCE d'indiquer, en outre, que cette charte va s'accompagner d'un engagement de la part des différents acteurs, dont les politiques. «Nous allons engager les différents acteurs notamment les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels et religieux à respecter les principes de la paix comme ça nous parviendrons à construire une culture de la paix», a souligné le Pr Guèye.

Saluant le travail du COSCE tout au long des derniers 25 années notamment dans les dernières élections présidentielles et législatives, le chargé des Affaires politiques à l'Ambassade du Royaume-Uni à Dakar, a fait part de la fierté du Royaume-Uni de soutenir et d'appuyer cette initiative. Pour William Mathieu, «c'est un appui à la démocratie, c'est aussi un appui fort à la société civile sénégalaise que nous connaissons, (qui) est un élément clé de la bonne gouvernance, un atout du Sénégal», a indiqué William Mathieu qui, par ailleurs, dit avoir espoir que cette charte va contribuer à consolider cette paix sur le long terme.

Une initiative venue à point nommé, affirme, de son côté, Vincent Désiré Mendy, Conseiller technique du Directeur général des Elections. A son avis, «les violences électorales sont juste un petit élément de l'ensemble. Le Sénégal est devenu un pays gazier, un pays pétrolier. Et tout le monde a l'habitude de parler de la malédiction du pétrole. Le Sénégal va-t-il échapper à cela ? Et pour cela donc, cette initiative est la bienvenue parce qu'elle parle de la paix avec un grand «P» et non la paix uniquement en période électorale.»

«Donc, il faudrait anticiper, aller en amont, travailler avec la méthode, action, inclure tout le monde, afin d'écouter tout le monde et de sortir le meilleur de tout le monde, pour construire et mettre sur pied les jalons» d'une paix irréversible, a-t-il suggéré.