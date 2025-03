Ile Maurice: Me Pazhany Rangasamy - Une reconnaissance pour son engagement en faveur de la justice

Me Pazhany Rangasamy a été honoré du titre de GOSK. Ce titre honorifique vient récompenser ses 32 années de pratique au sein de la Cour suprême de Maurice, où il a plaidé dans de nombreuses affaires d'envergure.

«Je suis très reconnaissant envers le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, de m'avoir élevé à ce rang prestigieux. J'ai comparu dans de nombreuses affaires hautement médiatisées au cours de mes 32 années de carrière devant la Cour suprême. J'ai agi avec courage, parfois au péril de ma vie, notamment en rédigeant l'affidavit de Vishal Shibchurn alors qu'il était détenu à la prison de la Bastille dans le cadre du décès de Soopramanien Kistnen, une affaire impliquant plusieurs personnalités connues. De même, j'ai élaboré l'affidavit de Bruneau Laurette lorsqu'il était incarcéré à la prison de Melrose, dans lequel il dénonçait des trafiquants de drogue en lien avec Franklin et d'autres personnes. Enfin, j'ai été à l'initiative du recours contre la non-réinscription des cartes SIM, déposé en février de l'année dernière», a déclaré Me Rangasamy.

Outre son impressionnant parcours juridique, Pazhany Rangasamy a occupé plusieurs postes d'importance au sein de diver ses institutions mauriciennes. De 2009 à 2013, il a été président d'Airports of Mauritius Ltd et depuis janvier 2025, il fait partie du conseil d'administration d'Air Mauritius Ltd. Il a également été membre de la Law Reform Commission, du Medical Council et de l'Environment Tribunal, contribuant ainsi activement à l'évolution du cadre légal et institutionnel du pays.