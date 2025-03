Ile Maurice: Anil Seeruttun - «Mon mot d'ordre a toujours été sincérité, discipline et reconnaissance»

À la suite de la distinction de GOSK, Anil Seeruttun a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre pour la reconnaissance de sa contribution. «Il m'a élevé au sommet de l'État en me décernant ce titre. Depuis mon retour de l'étranger, j'ai rejoint un parti politique et j'ai aussi travaillé dans un collège. En parallèle, j'ai mené ces deux engagements avec sincérité et principes, valeurs que j'ai toujours conservées», a-t-il confié. Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de son apport significatif dans les domaines de l'éducation et de la politique.

Membre du Mouvement militant mauricien (MMM), Anil Seeruttun était pressenti pour être candidat sous la bannière du parti dans la circonscription n° 5 (Pamplemousses-Triolet), mais n'a pas obtenu d'investiture aux élections de 2024. Lors des élections générales de 2019, il s'était présenté comme candidat mais n'avait pas été élu. Actuellement, il occupe le poste d'assistant trésorier au sein du MMM.

Fidèle à son parti et à son employeur, il a tenu à saluer son leader, Paul Bérenger, pour son exemplarité en matière de discipline et de ponctualité. «Mon mot d'ordre a toujours été sincérité, discipline et reconnaissance», a-t-il ajouté. Avec cette distinction honorifique, Anil Seeruttun entend poursuivre son engagement pour la nation. «Je ferai tout pour honorer cette reconnaissance, et continuerai à contribuer encore davantage pour le pays et l'État», a-t-il affirmé.

Ému, il dédie cet honneur à son frère qui est décédé, ainsi qu'à sa famille, notamment à son épouse, et à ses collègues du parti.