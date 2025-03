Ile Maurice: Motee Ramdass - «Je dois cette décoration à ma loyauté envers le pays et au parti pour lequel je me suis toujours battu»

Membre du Mouvement militant mauricien (MMM) depuis sa création et âgé aujourd'hui de 82 ans, Motee Ramdass, ancien ministre, dédie sa décoration du Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) à sa conviction politique, à ses idéaux et à une ligne de conduite honnête qui l'a vu rester fidèle au MMM tout au long de sa carrière.

«Cette distinction, si je puis dire, vient couronner ma carrière et, en même temps, reconnaître les sacrifices que j'ai consentis tout au long de ma vie pour mon pays et mon parti. Durant ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours fait preuve d'une grande honnêteté», affirme-t-il. Autodidacte, Motee Ramdass n'a jamais fréquenté l'école. Il a exercé plusieurs petits métiers, dont celui de marchand de pain, avant de travailler chez Nestlé pendant 35 ans. Par la suite, il a occupé divers postes ministériels au sein de plusieurs gouvernements. Il a notamment été ministre des Coopératives, de la Pêche, du Commerce ainsi que des Arts et de la culture.

En conclusion, Motee Ramdass souligne que «quelles que soient les épreuves ou les défis que la vie vous impose, si vous restez fidèle à vos convictions, il y a toujours une récompense à la clé». Il adresse également un message aux jeunes souhaitant s'engager en politique : «Il faut le faire avec honnêteté et considérer cet engagement comme un apostolat.»