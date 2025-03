Ile Maurice: Le Kolectif 420 dénonce une agression et appelle à la mobilisation

Le Kolectif 420 exprime sa plus vive indignation après l'agression dont a été victime l'un de ses membres, Steeven Vythelingum, le lundi 10 mars à Bambous. Cet acte de violence est survenu alors qu'il demandait à un groupe d'individus d'adopter un comportement plus respectueux dans un quartier résidentiel. L'ONG souligne que ce type d'incident pourrait toucher n'importe quel citoyen et appelle à une prise de conscience collective.

Le Kolectif 420 condamne fermement cette agression et appelle à une mobilisation pour garantir la sécurité de tous. «Une enquête est en cours, et nous saluons le travail de la police, qui a déjà procédé à des arrestations. Nous exhortons les autorités à poursuivre leurs investigations afin que les responsables répondent de leurs acte», a déclaré le collectif.

Selon François Henry, président du Kolectif 420, «Steeven Vythelingum a été agressé par un individu sous l'influence de la drogue après lui avoir fait une simple remarque. Une plainte a été déposée au poste de police de Bambous, et une arrestation a rapidement eu lieu.»

Engagé dans la promotion d'un dialogue pacifique autour de la réforme des lois sur le cannabis à Maurice, le Kolectif 420 reste déterminé à défendre une société plus juste et équitable. L'association assure que Steeven Vythelingum reçoit tous les soins nécessaires et lui apporte son entier soutien en cette période difficile.

Dans cette dynamique, le collectif organise une marche pacifique ce samedi 15 mars à Rose-Hill, dès 9 heures, afin de sensibiliser la population aux dangers de la consommation et du trafic de drogues. Menée par François Henry, cette initiative vise à mobiliser les jeunes, les parents et les autorités face à un problème sociétal de plus en plus préoccupant.