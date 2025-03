Ile Maurice: Sarat Lallah - «Je suis ému et touché»

Sarat Lallah, président du conseil d'administration de Mauritius Telecom et ancien ministre des Technologies de l'information et de la communication (TIC), a été élevé au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) à l'occasion du 57e anniversaire de l'Indépendance de Maurice.

«Je suis ému et touché par ce geste du Premier ministre, qui a pensé à moi. J'accepte cette distinction en toute humilité», confie Sarat Lallah, qui a occupé le poste de Chief Executive Officer de Mauritius Telecom d'octobre 2005 à janvier 2015.

Avec une carrière riche et diversifiée dans le secteur des TIC, tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé, Sarat Lallah a marqué de son empreinte l'évolution des télécommunications à Maurice. En tant que ministre des TIC, il a introduit à l'Assemblée nationale l'IT (Miscellaneas) Act en 1998 et a participé activement à l'élaboration de l'Independent Broadcasting Authority Act en 2000.

«Deux principes m'ont toujours guidé tout au long de ma carrière : la discipline et la rigueur», souligne-t-il. «Au départ, j'avais choisi la médecine, mais j'ai finalement changé de voie. Je ne regrette pas cette décision, car j'ai eu le privilège d'assister à l'évolution et à la transformation du secteur des télécommunications et de l'informatique.»

Optimiste quant à l'avenir, Sarat Lallah insiste sur l'importance de l'investissement dans la formation : «Si nous investissons suffisamment dans la formation, nous pourrons surmonter tous les obstacles du secteur des télécommunications. Mais avant tout, un bon leadership est essentiel pour avancer.»