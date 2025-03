Ile Maurice: De nouveaux projets à fort impact entre l'Inde et le pays

La visite de Narendra Modi a vu la signature d'accords et le lancement de projets d'une valeur de Rs 500 millions. Ainsi, une première ligne de crédit en roupies indiennes renforcera cette coopération continue, l'Inde accordant pour la première fois une telle ligne de crédit à un autre pays. Cette initiative de 4,36 milliards de roupies indiennes (INR) se fait dans le cadre de l'Indian Development and Economic Assistance Scheme et vise à financer la rénovation des canalisations d'eau à Maurice. La State Bank of India est l'institution prêteuse. Un protocole d'accord a également été signé entre la Directorate of Enforcement de l'Inde et la Financial Crimes Commission de Maurice visant à établir un cadre de partage d'informations, et à étendre l'assistance technique dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

Un accord a été aussi signé entre la Reserve Bank of India et la Bank of Mauritius pour promouvoir l'utilisation des monnaies locales (INR ou MUR) dans les transactions transfrontalières. L'Inde a déjà implanté le système UPI et les cartes RuPay à Maurice. Des initiatives ont été lancées pour encourager le commerce et les investissements bilatéraux en utilisant nos monnaies locales respectives, tant pour les transactions courantes que celles du compte de capital. Cela inclut la cotation directe des taux de change, la mise en place d'un Indian Rupee Clearing Centre à Maurice et l'extension de ce centre aux pays du Common Market for Eastern and Southern Africa.

De plus, un accord technique a été signé entre les deux gouvernements concernant le partage des informations de transport maritime (White Shipping Information) entre la Marine indienne et le gouvernement mauricien. Cela permettra d'améliorer la sensibilisation des autorités mauriciennes en matière de sécurité maritime et d'échanger des informations en temps réel, renforçant ainsi les capacités d'application de la loi. Le Maritime Shipping Centre sera opéré sous l'autorité du ministère des Transports maritimes et basé à Maurice, jouera un rôle clé dans le renforcement de la sécurité maritime.

Accord de non-double imposition entre Maurice et l'Inde

Le protocole visant à modifier l'accord de non-double imposition entre Maurice et l'Inde a été signé le 7 mars 2024. Bien que le protocole n'ait pas encore été ratifié, il a été signé dans un contexte visant à aligner le traité sur les normes minimales établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques et les initiatives du G20 relatives à l'érosion de la base et au transfert de bénéfices (BEPS). Ce n'est pas une démarche unilatérale ou étroite menée uniquement par l'Inde, mais une norme qui se répand à l'échelle mondiale.

Du côté de l'Inde, les procédures de ratification ont été achevées. Le processus est toujours en cours côté mauricien. Des clarifications ont été demandées par Maurice et fournies par l'Inde. L'objectif pour l'Inde est de répondre à toutes les préoccupations et de garantir à Maurice que cet accord est solide et avantageux. L'Inde espère que Maurice finalisera ses procédures internes dans les plus brefs délais, afin que le protocole entre en vigueur rapidement.

Autres accords

D'autres protocoles d'accord ont été signés entre le ministère de l'Industrie de Maurice et le ministère des micro, petites et moyennes entreprises (PME) de l'Inde. L'accord signé entre le Sushma Swaraj Institute of Foreign Service et le ministère des Affaires étrangères de Maurice concerne la formation des diplomates mauriciens. Un autre accord, signé entre le ministère de la Fonction publique de Maurice et le National Centre for Good Governance de l'Inde, vise à offrir une formation à 500 fonctionnaires mauriciens sur une période de cinq ans.