Ile Maurice: Dr Pierrot Chitson - Un parcours dédié à la santé publique et à la recherche

Spécialiste en médecine interne et gastro-entérologie, le Dr Pierrot Chitson est une figure emblématique du secteur de la santé à Maurice. Son engagement de longue date dans la lutte contre les maladies non transmissibles et sa contribution à la recherche épidémiologique lui ont valu une reconnaissance comme GOSK.

Avec un parcours impressionnant, le Dr Chitson a occupé plusieurs postes clés au sein du ministère de la Santé notamment en tant que Consultant Physician et chef de la division de la promotion de la santé et des maladies non transmissibles de 1998 à 2000. Il a également joué un rôle majeur en tant que conseiller dans la réforme du secteur de la santé de 1993 à 1997 et a été président du Clinical Research Regulatory Council. Sa nomination en tant qu'assesseur au sein de la commission d'enquête sur les décès de 11 patients dialysés à l'hôpital de Souillac durant la pandémie de Covid19 témoigne de la confiance placée en son expertise.

«Je suis reconnaissant que le travail dans le domaine de la santé ait été reconnu», affirme-t-il avec humilité. «Dans les années 1983, avec un autre docteur, nous étions en charge d'un programme sur le diabète à Maurice. Nous avons mené de nombreuses recherches sur cette maladie et mis en place plusieurs initiatives de sensibilisation sur les maladies non transmissibles, comme le cholestérol, l'obésité et la consommation d'alcool. Aujourd'hui, après 20 ans de travail, nous en voyons les résultats.» Avec plusieurs publications à son actif sur les maladies non transmissibles, le Dr Chitson a largement contribué à l'évolution des programmes de prévention et de surveillance épidémiologique à Maurice.

«Je dédie cette décoration à mon pays, à ma famille et à la communauté mauricienne», conclut-il avec fierté.