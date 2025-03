Ile Maurice: Dr Amanullah Esoof - Une vie au service de la santé et du social

Le Dr Amanullah Esoof a été honoré du titre de GOSK pour sa contribution remarquable au secteur de la santé à Maurice. Ancien député et conseiller municipal, il a consacré sa carrière à la médecine et au service communautaire, laissant une empreinte indélébile sur la société mauricienne.

Premier député de l'île Maurice républicaine en 1992, le Dr Esoof a été un acteur clé dans le développement du système de santé publique. Après avoir rejoint la fonction publique en 1998, il a exercé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo dans la capitale durant plusieurs années, avant de servir comme médecin de l'État au dispensaire de Sainte-Croix. Son engagement envers la santé publique et son travail acharné lui ont valu une reconnaissance nationale. «Je me sens fier du travail que j'ai accompli pour la nation», confie-t-il avec émotion. «J'ai toujours oeuvré pour le social et cette reconnaissance est une immense fierté pour moi.»

En 1988, le Dr Esoof se lance en politique et est élu en tête de liste dans la circonscription no 5 (Plaine-Verte) lors des élections municipales. Son ascension politique se poursuit en 1992, lorsque Cassam Uteem démissionne du Parlement pour devenir président de la République. Le Dr Esoof est alors choisi par le Mouvement militant mauricien (MMM) pour lui succéder à l'Assemblée nationale. En octobre de la même année, il remporte l'élection partielle dans la circonscription no 3 (Port-Louis maritime-Port-Louis Est), devenant ainsi le premier député de la République de Maurice.

Homme dévoué à sa famille, il dédie cette distinction à ses proches : «Je dédie cette nomination à ma famille et à mes enfants qui étudient actuellement à l'étranger.»